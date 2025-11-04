Agenda | 30 oct 2025
El poder de las flores en la piel: una por una, cuáles son y qué efectos tienen
Rosa mosqueta, lavanda, romero, neroli, manzanilla y caléndula. Con la llegada de la primavera, algunos ingredientes botánicos se convierten en aliados clave para acompañar los cambios de piel de la rutina de cuidado. ¿Qué función cumplen? ¿En qué productos los encontrás?
La primavera marca un cambio no solo en el clima, sino también en cómo reacciona la piel frente al sol y el polen en el aire. Incorporar flores en la rutina de cuidado personal es una manera simple y efectiva tanto para hidratar así como proteger la piel, potenciando fórmulas que se adaptan a esta etapa del año.
¿Cuáles son y qué funciones tienen?
- Caléndula: conocida por sus propiedades calmantes y antiinflamatorias, ayuda a descongestionar y regenerar la piel, además de estimular la producción de colágeno. “Esta flor resulta una aliada ideal para la primavera porque además de ser descongestiva, antiinflamatoria, cicatrizante, antiséptica y antibacteriana, estimula la producción de colágeno, algo clave para dejar preparada la piel para el verano y su constante exposición al sol”, explica Abril Torres, fundadora de Veganis.
- Lavanda: con acción equilibrante y regeneradora, calma irritaciones y enrojecimientos. Se recomienda usarla en cremas faciales de textura liviana o sérums de noche, donde potencia la recuperación celular y aporta frescura al rostro.
- Manzanilla: esencial para descongestionar y reducir bolsas en la zona de los ojos, además de hidratar y suavizar. Suelen incluirse en tónicos y contornos, siendo un clásico para pieles sensibles.
- Rosa Mosqueta: rica en ácidos grasos esenciales, omega 3, y vitaminas A, C y E, esta flor estimula el colágeno y mejora la elasticidad. Está presente en muchos productos, como cremas faciales y leches corporales, ayudando a unificar el tono y devolver luminosidad. “La rosa mosqueta es clave porque combate el estrés oxidativo que generan los radicales libres, un factor que acelera el envejecimiento de la piel”, agrega Abril Torres.
- Neroli: apreciada por su efecto nutritivo y regenerador, favorece la microcirculación y la cicatrización. Se la encuentra en leches corporales, por ejemplo, que hidratan en profundidad y dejan la piel revitalizada. “Un dato que no muchos saben sobre esta flor es que es usada en aromaterapia por su poder relajante, y por eso es esencial para terminar un largo día”, comenta la fundadora de Veganis.
- Romero: con propiedades antioxidantes y cicatrizantes, protege contra la polución y ayuda a la regeneración de la piel, por lo que se vuelve imprescindible en esta época del año. Es un MUST en fórmulas nocturnas.