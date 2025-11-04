El poder de las flores en la piel: una por una, cuáles son y qué efectos tienen

La primavera marca un cambio no solo en el clima, sino también en cómo reacciona la piel frente al sol y el polen en el aire. Incorporar flores en la rutina de cuidado personal es una manera simple y efectiva tanto para hidratar así como proteger la piel, potenciando fórmulas que se adaptan a esta etapa del año.

¿Cuáles son y qué funciones tienen?