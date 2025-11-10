Banco Galicia se expande en Luján: nuevo agente financiero y sucursal dentro del municipio

El Banco Galicia fue designado como nuevo agente financiero de la Municipalidad de Luján de Cuyo, reafirmando el liderazgo del departamento en innovación, gestión moderna y equilibrio fiscal.

El acuerdo se firmó en el edificio municipal, con la presencia del intendente Esteban Allasino, el secretario de Hacienda Joaquín Sagas, y autoridades del Banco Galicia: Diego Rivas (CEO), Marcelo Iraola (Gerente de Banca Mayorista) y Alfredo Marzano (Gerente de Sector Público).

El convenio tiene como objetivo acompañar la gestión local, optimizar la administración de los recursos públicos y ofrecer soluciones bancarias innovadoras a los empleados y proveedores del distrito, consolidando una alianza estratégica entre el sector público y privado.

Durante la firma, Allasino destacó el impacto de este acuerdo en la proyección de Luján: “es muy importante que los principales bancos del país estén pujando por trabajar con Luján. Somos un municipio líder en innovación, con cuentas claras, ordenadas y un equilibrio fiscal sostenido. Este nuevo vínculo con Galicia demuestra confianza y nos impulsa a seguir modernizando la gestión pública en beneficio de los vecinos”.

Por su parte, el CEO de Galicia, Diego Rivas, expresó: “para nosotros es una gran satisfacción acompañar a Luján de Cuyo en la modernización de su gestión financiera, aportando soluciones digitales que simplifiquen la administración tanto del municipio como de los vecinos. Galicia tiene un vínculo muy fuerte con Mendoza, donde contamos con 14 sucursales”.

En el marco del acuerdo, el Banco abrirá una sucursal dentro del edificio municipal, ofreciendo atención directa a vecinos y trabajadores. Además, acompañará las políticas municipales de sustentabilidad y las iniciativas culturales, educativas, turísticas, recreativas, deportivas y tecnológicas del departamento.

Con esta alianza, Galicia reafirma su compromiso con el desarrollo de las comunidades y economías regionales, mientras que Luján de Cuyo se consolida como un municipio moderno, transparente y financieramente sólido, que impulsa alianzas estratégicas para el desarrollo local y provincial.