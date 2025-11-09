Mendoza premia su talento empresarial: abren las postulaciones para los premios de AEM 2025

La Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) se prepara para una nueva edición de su Fiesta Anual de Premiación Empresaria 2025, el gran encuentro que cada año reúne al sector productivo mendocino para reconocer el trabajo, el compromiso y la excelencia de Ejecutivos y Empresas de Mendoza.

En esta instancia previa al evento, AEM invita a los mendocinos a participar del proceso de postulación, completando el formulario disponible con los 19 rubros del sector productivo local que formarán parte de la votación.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 7 de noviembre de 2025 (inclusive), a través del siguiente link: Formulario de Postulación AEM 2025

Otros detalles importantes

Se pueden postular Ejecutivos y Empresas en todos los rubros (del 1 al 19).

Es posible realizar más de una postulación por categoría (por ejemplo, dos empresas de “Servicios Profesionales” o tres del rubro “Empresa de Seguros”).

Pueden participar empresas y ejecutivos radicados en Mendoza, así como también compañías nacionales o internacionales con presencia en la provincia.

Los interesados en conocer el Reglamento y las Bases y Condiciones de la Premiación Empresarial, pueden ingresar en este enlace: Reglamento de la Premiación AEM 2025 Los galardones a ejecutivos y empresas 2025 se entregarán el 28 de noviembre durante la Fiesta de Premiación Empresaria, organizada por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), que tendrá lugar en el Salón Sol del Hotel Hilton.