La pizza con historia llega a Mendoza: Kentucky desembarcó en el Shopping

Kentucky, reconocida por su muzzarella generosa y su masa al molde bien dorada, suma un nuevo capítulo en su recorrido y desembarca por primera vez en Mendoza capital, con la apertura de un local que promete convertirse en un punto de encuentro para los amantes de la auténtica pizza al molde.

La primera inauguración se lleva a cabo en el Mendoza Shopping (Av. de Acceso Este 3280, Guaymallén), y el local ya se encuentra abierto al público. Con esta apertura, la marca continúa su crecimiento nacional, acercando sus sabores clásicos a nuevas provincias y reafirmando su compromiso de formar parte de la vida cotidiana de los argentinos.

El nuevo local ofrecerá el menú completo de Kentucky: desde sus inconfundibles pizzas clásicas —caracterizadas por la abundante mozzarella y la masa al molde bien dorada— hasta su amplia variedad de empanadas ricas y abundantes, en un espacio pensado para disfrutar en cualquier momento del día.

Esta apertura reafirma el camino de una pizzería con más de 80 años de historia y tradición, elegida por generaciones de familias que crecieron compartiendo sus sabores.

Fiel a su espíritu cercano, Kentucky celebra cada apertura compartiendo con la comunidad, como lo viene haciendo desde sus inicios en Buenos Aires: con buena pizza, tradición y el deseo de ser parte de la vida cotidiana de sus nuevos vecinos mendocinos.

Datos de la apertura

📍 Dirección: Mendoza Shopping – Av. de Acceso Este 3280, Guaymallén, Mendoza

📅 Fecha de apertura: Hoy, martes 4 de noviembre de 2025

🕙 Horario del local:

- Domingo a jueves: 10 a 00:00 hs

- Viernes a sábado: 10 a 01:00 hs.

Con más de 80 años de historia, Kentucky es sinónimo de calidad y emblema de la pizza al molde en Argentina. Fundada en Buenos Aires, la cadena se ha expandido a lo largo del país, llevando su famosa pizza a miles de clientes. La marca se caracteriza por mantener su receta tradicional y por su compromiso con la calidad en cada uno de sus productos.