The Winemakers 2025: cuáles son los mejores vinos argentinos según los grandes enólogos del país

Durante la 11ª edición de The Winemakers, Paloma Bignone fue elegida por sus colegas como la enóloga que elaboró el mejor vino de esta edición. Su Séptima Gran Reserva 10 Barricas Cabernet Franc 2022 obtuvo la máxima distinción del certamen, elegido entre 62 vinos tintos de alta gama de distintas regiones del país, y la consagró como la enóloga más joven en ganar.

The Winemakers es un concurso único en su tipo, donde cada año reúne a los profesionales detrás de las etiquetas más reconocidas de Argentina.

El formato es una gran cata a ciegas donde más de cien enólogos degustan, evalúan y puntúan los vinos de sus propios colegas, reconociendo la excelencia calidad y la identidad del vino argentino. Este año fue muy importante para el concurso, ya que también desembarcó en Chile, con 39 viñas que se sumaron a vivir la experiencia.

“La idea de crear The Winemakers nació con la intención de generar un ámbito distinto dentro del mundo del vino: un espacio donde los propios enólogos, los verdaderos protagonistas detrás de cada etiqueta, pudieran evaluar y reconocer el trabajo de sus pares”, explica Jorge Cabrera, mentor de The Winemakers y creador de Caminos del Vino.

Además del reconocimiento de sus pares, Paloma Bignone recibió como premio un viaje a Francia, para vivir una experiencia de capacitación y visitas técnicas, auspiciado por Diam y Altasur. Una oportunidad única para seguir perfeccionándose y conocer proyectos referentes del vino mundial.

Este año participaron enólogos de 62 bodegas de todas las zonas vitivinícolas del país: desde el oasis sur de Mendoza y el Valle de Uco hasta San Juan, Buenos Aires, Patagonia y Cafayate, reflejando la diversidad y riqueza del vino argentino.

Una jornada que celebra la camaradería

La 11ª edición de The Winemakers se realizó el viernes 31 de octubre en el Hotel Sheraton Mendoza, con la participación de más de 100 enólogos en una jornada que combinó degustación técnica, camaradería y celebración.

The Winemakers se distingue por su formato técnico y transparente ya que es una cata a ciertas y se puntúa mediante una APP creada específicamente para el concurso.

“Con el tiempo, esta propuesta se transformó en una celebración de la comunidad enológica argentina y de su búsqueda constante por elevar la calidad y la identidad de cada zona vitivinícola”, afirma Jorge Cabrera.

En total se entregaron 10 menciones: la medalla doble oro al Winemaker del Año, 4 medallas de oro, 5 medallas de plata y una mención especial Best Value, al vino más destacado por su relación precio-calidad.

The Winemakers y el consumidor

The Winemakers representa la referencia anual del vino argentino, donde los propios enólogos -las voces más autorizadas del sector- recomiendan, evalúan y destacan los vinos que marcan el rumbo del año. No se trata sólo de los ganadores, sino de todos los vinos que participan, ya que cada uno refleja la mirada y el criterio profesional de quienes los elaboran.

Esa selección y validación resulta clave para el trade, las vinotecas, los sommeliers, comunicadores y, sobre todo, para el consumidor, que encuentra en The Winemakers una guía confiable para descubrir qué vinos elegir, qué estilos se destacan y cuáles son las nuevas expresiones del terroir argentino.

Once años de crecimiento y consolidación

En su 11ª edición, The Winemakers reafirma su lugar como uno de los encuentros más relevantes del calendario vitivinícola argentino. Nacido como un espacio de intercambio técnico exclusivamente entre enólogos y productores, hoy convoca a las principales bodegas del país en una experiencia que combina innovación, camaradería y reconocimiento profesional.

“Es la confirmación de una idea que logró consolidarse en el tiempo gracias al compromiso de los enólogos”, señala Cabrera, a modo de balance de la evolución de este encuentro. “Significa ver cómo aquel espacio pensado para compartir conocimiento y celebrar el vino argentino se transformó en una cita esperada cada año, donde la camaradería sigue siendo un eje central”.

A lo largo de más de una década, el certamen creció de manera sostenida tanto en cantidad de muestras como en diversidad de regiones, reflejando el interés y prestigio que alcanzó dentro del sector.

“El principal valor del The Winemakers es que se trata de un reconocimiento entre pares: son los propios enólogos quienes catan a ciegas, evalúan y premian los vinos de sus colegas”, destaca Jorge Cabrera, creador del certamen.

Cómo se eligen los ganadores

A diferencia de otros concursos, The Winemakers se distingue por su formato técnico y transparente: los propios enólogos catan a ciegas todos los vinos inscriptos (incluido el propio), distribuidos en dos bloques de degustación y evaluados mediante la APP de Caminos del Vino, una aplicación digital exclusiva que registra las puntuaciones en tiempo real.

“El perfil tecnológico del certamen es uno de sus principales diferenciales. La app permite registrar las evaluaciones de manera inmediata, garantizando imparcialidad, confiabilidad y transparencia en todo el proceso”, destaca Cabrera.

En The Winemakers 2025 los enólogos catan a ciegas y cargan sus puntuaciones en una aplicación exclusiva que procesa los resultados en tiempo real, garantizando transparencia y eficiencia en todo el proceso.

Top 10 de The Winemakers 2025

1º puesto: Paloma Bignone – Séptima Gran Reserva 10 Barricas Cabernet Franc 2022 (94.00 puntos) | The Winemaker del Año – Medalla Doble Oro - Bodega Séptima

2º puesto: Valeria Antolin – Piattelli Limited Edition 2023 (93.72 puntos) | Medalla de Oro - Bodega Piattelli

3º puesto: Gustavo Sánchez – La Cúpula, Blend de Montaña 2023 (93.38 puntos) | Medalla de Oro - Bodega Familia Millan

4º puesto: Cristian Ampuero – Auka Don Alfonso Cabernet Franc 2021 (93.36 puntos) | Medalla de Oro - Bodega San Polo

5º puesto: Rogelio Rabino – Finca Flichman Microterroir 2021 Gravel/Stone (93.27 puntos) | Medalla de Oro - Bodega Finca Flichman

6º puesto: Mauricio Vegetti – Lui District Blend Appellation Gualtallary 2019 (93.25 puntos) | Medalla de Plata - LUI Wines

7º puesto: José Morales – La Isabel Estate Cofermented Blend 2024 (93.22 puntos) | Medalla de Plata - Huentala Wines

8º puesto: Martín Kaiser – Selección de Bodega 2021 (93.19 puntos) | Medalla de Plata - Bodega Doña Paula

9º puesto: Iñaki Errobidart – Espontáneo Piedras 2024 (93.07 puntos) | Medalla de Plata - Espontáneo Wines

10º puesto: Emilio M. Abrahan – Pócima 2023 (93.05 puntos) | Medalla de Plata y Mención Especial Best Value - Pócima Wines

The Winemakers 2025 contó con el auspicio principal del Grupo Huentala, y con el acompañamiento de Diam y Altasur, responsables de la experiencia internacional que recibirá el ganador en Francia. También participaron como sponsors AEB, Chirca, Fermentis, Durox, Vinventions, Glonthy Tecnología, Eco de los Andes, Cerveza Andes Origen y EAS.

Además, el certamen volvió a sumar su compromiso social junto a CONIN, invitando a los enólogos a donar una caja de leche que será destinada a la fundación. Por cada aporte, Caminos del Vino -organizadora del evento- duplicará la cantidad donada, reforzando el espíritu solidario que distingue a la comunidad enológica argentina.

Bodegas participantes de esta edición: A corazón Abierto, Al Este, Alpamanta, Altieri Wines, Altos los Volcanes Wines, Amosa Bodegas y Viñedos, ANAIA Wines, Antigal, Antucura, Argento, Atamisque, Bandini, Budeguer, Casimiro, Cavas de Piedra, Cimarrón Wines, Corazón del Sol, Dante Robino, Domiciano, Domaine Bousquet, Don Bosco, Don Rosendo, Doña Paula, Espontáneo Wines, Falasco Wines, Familia Millán, Finca Agostino, Finca el Origen, Finca Iral, Finca Flichman, Finca Las Moras, Fuego Blanco Wines, Gimenez Rilli, Huentala Wines, Kaiken Wines, Krontiras, La Coste de los Andes, Lagarde, Lamadrid, Las Estelas, Los Haroldos, Lucas Amoretti Wines, Lui Wines, Luigi Bosca, Martins Pimenta Wines, Micro Terroir Wines, Ofournier, Onofri Wines, Patritti, Penedo Borges, Piattelli Cafayate, Piattelli Mendoza, Pócima Wines, Proyecto X, Rivero Casa de Vinos, Rosell Boher, Salentein, San Polo, Séptima, Terrazas de los Andes, Trivento y Xumek.