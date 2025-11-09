CREO cumple 16 años y se consolida como referente regional en salud reproductiva integral

El evento tuvo como propósito agradecer a los colegas que confían en el instituto, reconocer el trabajo colaborativo que se realiza día a día y presentar la evolución de la institución, que hoy consolida su crecimiento bajo una nueva identidad: CREO Infinity Life.

Durante la jornada, se presentaron las principales unidades de negocio que integran el ecosistema:

CREO Fertilidad, representada por la Dra. Belén Nieva, centrada en los tratamientos de reproducción asistida.

CREO Bank, a cargo de la Dra. Florencia Jofré, dedicada al banco de óvulos y semen.

CREO Prenatal, liderada por la Dra. Vicky Bressan y la Dra. Silvina Denita de HEMA con quien se trabaja colaborativamente en medicina fetal y diagnóstico prenatal.

CREO Genetic, con la Dra. Jaén Oliveri, enfocada en diagnóstico genético y estudios moleculares.

El encuentro contó con la participación de profesionales referentes en salud reproductiva, así como representantes de empresas e instituciones que acompañan el crecimiento del sector, entre ellas Organon, Ferring, Innovis, Audium, Divilab, Merck, Hema, y las obras sociales OSDE, Omint, Swiss Medical y Medifé.

El Dr. Luciano Sabatini, director médico de CREO Infinity Life, presentó la nueva identidad institucional. Durante el evento, resaltó la importancia del trabajo colaborativo con los colegas, la confianza depositada por los pacientes y la dedicación de todo el equipo: médico, embriológico y administrativo, para mantener siempre a la paciente como prioridad.

A 16 años de su creación, CREO continúa evolucionando y consolidándose como un líder regional en salud reproductiva. De un centro enfocado exclusivamente en fertilidad, hoy se proyecta como un espacio integral, que combina ciencia, tecnología y empatía para brindar soluciones personalizadas y acompañamiento humano en cada etapa del camino.