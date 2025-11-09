El Valle de Uco tiene nuevo destino gourmet: Salentein Cocina de Origen

En el corazón del Valle de Uco, Bodegas Salentein inaugura una nueva etapa con la reapertura de su restaurante, que estrena nombre y espíritu: Salentein, Cocina de Origen.

Tras una profunda remodelación que abarca el espacio gastronómico, la enoteca y la creación de una cava que dedica gran parte de su nuevo espacio a los vinos de la Guarda de la Familia, la bodega renueva su propuesta de hospitalidad con una experiencia que une vino, gastronomía y entorno en perfecta armonía.

El proyecto arquitectónico estuvo a cargo de Consuelo Delgado, joven arquitecta mendocina que durante los últimos años ha realizado intervenciones de arquitectura e interiorismo en reconocidas bodegas, hoteles internacionales y residencias privadas, aportando una mirada contemporánea que dialoga con la esencia del lugar.

“Queremos que cada visita trascienda la experiencia gastronómica y se convierta en un encuentro con el alma del Valle de Uco: su paisaje, su cultura, nuestra gente y el carácter de nuestros vinos. Salentein Cocina de Origen es una expresión de esa identidad, pero también una proyección hacia el futuro, hacia una bodega que combina tradición, innovación y sostenibilidad”, señaló Frederike Pon, dueña de Bodegas Salentein junto a su hermano Ben Pon, impulsora del proyecto y partícipe activa en cada decisión de la remodelación.

Un homenaje al Valle de Uco

“La nueva carta, a cargo del reconocido chef Matías Gil Falcón, celebra la riqueza del Valle de Uco a través de una cocina que respeta el origen y la simpleza de los ingredientes, potenciando su expresión mediante el maridaje con una selección de vinos de guarda de la familia Pon”, comentó Francisco Bragoni, Gerente de Turismo y Hospitalidad de la bodega.

“Salentein Cocina de Origen” invita a un recorrido sensorial inspirado en los productos de estación y los sabores de la región, provenientes de la nueva huerta xerófila, establecida en un sector de la bodega donde conviven la flora nativa y la huerta, bajo el cuidado de Matías y su equipo, reflejando el compromiso de la bodega con la biodiversidad y aportando frescura a cada plato.

Diseño, arte y naturaleza

La reapertura llega acompañada de una transformación del restaurante, con un diseño contemporáneo que combina madera natural y tonos cálidos.

El nuevo espacio irradia serenidad y armonía, integrándose con el imponente paisaje del Valle de Uco a través de amplios ventanales que enmarcan la vista a los viñedos, la bodega, la flora nativa y la inmensa Cordillera de los Andes.

Las mesas, construidas en madera de olivo, son piezas únicas creadas por el artista mendocino Pablo Comadrán, reconocido a nivel internacional, quien trabajó mano a mano con Frederike Pon en este proyecto.

Un salón privado para 25 personas —diseñado para celebraciones íntimas, reuniones y ocasiones especiales— invita a experiencias a medida, en un entorno de calidez y elegancia.

La nueva cava resguarda parte de la Guarda histórica de la Familia, fue pensada especialmente para compartir los vinos que la familia Pon ha conservado por más de 20 años y hoy se pueden disfrutar en el restaurante.

La galería, equipada con livings y mesas al aire libre, ofrece un entorno ideal para disfrutar de un almuerzo acompañado por las vistas al paisaje del Valle de Uco y a la bodega.

Una experiencia en armonía con el entorno

Con esta renovación, Bodegas Salentein reafirma su visión pionera en enoturismo, ofreciendo un espacio que celebra el encuentro entre vino, gastronomía, naturaleza y arte.

Salentein Cocina de Origen se presenta como un destino imperdible para quienes buscan descubrir el espíritu del Valle de Uco a través de experiencias memorables nacidas del respeto por la tierra y la pasión por la creatividad, el servicio y la excelencia.

Hospitalidad Salentein

Fiel a su espíritu pionero, Bodegas Salentein ofrece todo el año experiencias que integran vino, arte, gastronomía y enoturismo.

• Días y horarios: abiertos de martes a domingo, de 10 a 17 h. Lunes cerrado.

• Experiencias turísticas: desde $35.000 a $90.000 por persona, incluyen visita y degustación de vinos.

• Restaurante Salentein Cocina de Origen: menú de 7 pasos ($98.000 sin vino), degustaciones desde $40.000 a $120.000 y opciones a la carta (entradas promedio $22.000, principales $35.000, postres $18.000).

• Posada Salentein: abierta los 365 días del año, con 14 habitaciones (12 dobles y 2 cuádruples), desayuno incluido y visita con degustación. Tarifas desde 220 USD + IVA.

• Restaurante San Pablo – Cocina de Origen: menú de pasos $95.000 por persona o servicio a la carta (entradas promedio $22.000, principales $35.000, postres $18.000).

Bodegas Salentein representa la esencia del Valle de Uco. Un magnífico proyecto que transformó la región y atrajo el interés de los amantes del vino de Argentina y el mundo, creando una nueva visión de la calidad y del carácter de esta extraordinaria región.

La bodega es pionera en establecerse en el Valle de Uco y cuenta con 2.000 hectáreas, 800 de las cuales están plantadas con viñedos distribuidos en sus fincas “El Oasis” en Los Árboles, “La Pampa” y “San Pablo” en la IG San Pablo y El Tomillo en la IG Paraje Altamira, con alturas que van desde los 1.050 metros hasta los 1.700 metros sobre el nivel del mar. Dichas alturas contemplan diferentes microclimas que sumado a la diversidad de los suelos, logran expresiones diferentes en las uvas, vinos de montaña que expresan lo maravilloso del lugar con refinamiento y personalidad.