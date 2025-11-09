Golpe judicial a Fecovita: los balances 2021 y 2022 quedaron bajo sospecha firme

El Primer Juzgado Penal Colegiado de Mendoza rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los acusados Rubén Panella, Eduardo Sancho, Jorge Irañeta, Marcelo Federici, Eugenio Portera Sánchez, Roberto Vázquez e Hilda Wilhelm Spanner de Vaieretti, que pretendía declarar nula la pericia contable y de esa manera, que se “cayera” el pedido de elevación a juicio en la causa por la que están imputados por los balances falsos 2021 y 2022.

El tribunal concluyó que no existieron violaciones de garantías constitucionales ni procesales, y que las irregularidades alegadas por la defensa no configuran causales de nulidad. Por lo tanto, confirma que la pericia contable conserva su validez formal y será valorada en el juicio. Además, convalida lo actuado por la Fiscalía y por el Juzgado de Garantías, rechazando todos los recursos presentados por los imputados.

“La confirmación de la pericia es un paso importante. Ésta no sólo prueba la falsedad de los balances, sino también el daño que causaron. Estamos ante un caso donde la verdad contable fue reemplazada por una ficción diseñada para ocultar una estafa millonaria”, asegura Carlos Aguinaga, abogado de Iberte y Evisa.

Panella, Sancho, Irañeta y Juan Angel Rodríguez, también están imputados por estafa a Iberte, al engañar a las querellantes para que aporte más de 30 millones de dólares para conformar Evisa (empresa que se encargaría de exportar vino y mosto) para luego incumplir con su obligación de aportar la Bodega Resero y entregar vino y mosto para exportarlo a través de la nueva sociedad.

La pericia en cuestión, prueba que los balances 2021 y 2022 (y necesariamente por correlación, los balances 2023 y 2024) de Fecovita, son falsos.

Con esta sentencia quedaría confirmado, tal como lo determinó la pericia contable:

1) Que no se registró el Acuerdo Final de fecha 13/10/2022 que fue el Convenio que puso fin a la relación entre las partes y donde Fecovita reconoce la deuda con EVISA y las consecuencias en caso de incumplimiento.

2) Que el revalúo de los inmuebles que debió aportar Fecovita a EVISA (Bodega Resero) fue registrado indebidamente en la cuenta de resultados comerciales, fraguando beneficios obtenidos a partir de acuerdos comerciales inexistentes. “Reingresaron” un inmueble a Fecovita que nunca había salido de su propiedad, y el beneficio económico que representó su revalúo fue registrado como un resultado comercial

3) Que no se registró contablemente el ejercicio de la Opción de Venta Irrevocable de Acciones por la cual Fecovita está obligada a comprar las acciones de Iberte en Evisa y que renació por el incumplimiento por parte de Fecovita del Acuerdo Final de fecha 13/10/2022.

4) Que se registró en forma nominal de la deuda con EVISA, que debió ser registrada como deuda por entrega de producto, en una maniobra ilícita para ocultar la deuda utilizando el proceso inflacionario.

5) Que todo ello implica una maniobra que altera el patrimonio neto de Fecovita en aproximadamente 100 millones de dólares.

“Este fallo confirma lo que venimos señalando desde hace tiempo: los balances de Fecovita no reflejan la realidad. La pericia demuestra que los estados contables fueron construidos sobre datos falsos, lo que implica que los ejercicios posteriores también están viciados. Una vez que el juicio avance, quedará al descubierto que estos documentos se usaron para ocultar la estafa.

La Justicia está cada vez más cerca de determinar que los directivos de la Federación deberán responder ante la justicia por sus delitos, y que han condicionado a Fecovita por la responsabilidad civil y comercial de sus actos”, afirma Carlos Aguinaga, abogado defensor de Iberte y Evisa.