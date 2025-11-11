Conectar, aprender, escalar: comienza la Semana Global del Emprendimiento en Mendoza

El Ministerio de Producción a través del programa Mendoza+Emprende organiza la segunda edición de la Semana Global del Emprendimiento los días 19 y 20 de noviembre en la Nave Cultural, Las Cubas 201, Ciudad de Mendoza. Este evento es sin costo.

Esta iniciativa se extenderá al Valle de Uco y a la zona Sur para ampliar las oportunidades de participación en todo el territorio provincial y lograr poner en valor a los emprendedores, empresarios y al ecosistema emprendedor provincial.

La participación es sin costo y está abierta a todas las personas interesadas en potenciar sus ideas o emprendimientos, ya que será una oportunidad única para acceder a herramientas de alto impacto, promover la innovación y fortalecer la red emprendedora de Mendoza.

Un espacio para conectar, aprender y crecer

La Semana Global del Emprendimiento busca promover las mejores prácticas en desarrollo emprendedor, innovación y financiamiento.

Durante estas jornadas en Ciudad, los participantes podrán acceder a paneles con referentes del sector, expositores nacionales y herramientas actualizadas de inversión y financiamiento para potenciar sus proyectos.

También, se ofrecerán charlas inspiradoras, espacios de vinculación y actividades con referentes locales y nacionales, orientadas a fortalecer las capacidades del ecosistema emprendedor mendocino.

Inscripciones en el siguiente LINK

Agendas propuestas

Valle de Uco (Tunuyán)

Lunes 10

Acreditaciones y apertura

Charla motivacional: Historias que inspiran

Martes 11

El camino emprendedor: mesas rotativas sobre autoconocimiento, oratoria, finanzas personales, marketing y ventas

Ecosistema en movimiento: conectá, cooperá, construí

Miércoles 12

Feria Regional de Emprendedores

Jueves 13

Concurso Emprendedor 2025

Viernes 14

Cierre y reconocimientos en el marco del 64° aniversario de CIAT

Región Sur (General Alvear)

Miércoles 12

Acreditaciones y apertura.

Panel de Políticas Públicas Binacionales – Mendoza-Maule (Caso RITA).

Panel Binacional de Emprendedores, Casos de éxito.

Main Speaker Stella Moisan, Universidad Católica del Maule

Espacio de vinculación y networking.

Taller de Planificación Estratégica y Modelo de Negocio, Cámara Joven de San Rafael.

Cierre.

Ciudad de Mendoza

Miércoles 19

Acreditaciones

Apertura oficial

Panel: Políticas Públicas

Participan:

Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza

Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas

Emilce Vega Espinoza, subsecretaria de Empleo y Capacitación

Natalia Yubel, directora general de Promoción del Desarrollo Emprendedor (Gobierno de Córdoba)

Rosalía Fucello – Directoria Nacional de Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras.

Modera: Catalina Aragona, Lic. en Comunicación Social

Panel: Experiencia de Escalabilidad Emprendedora

Mariana Carrazana (The Chipá)

Daniela Cantautas (Sandra Marzzan)

Verónica Kolton (WOW Mujeres Activas)

Carlos Mariano Motta (Smart Growth)

Modera: María José Rubio Nanclares – COO Endeavor Cuyo

Panel: Mujeres en Tech

Yenien Evangelista (Nómade)

Débora Agostino (Scubalight Studios)

Julia Posada (Motia Studio)

Leticia Marchetti (COL SA)

Camila Amoriza (We Are Ginko)

Modera: Analía Zugasti, CAME Joven FEM

Responsabilidad en acción – El futuro del liderazgo, Andrea Grobocopatel , presidenta de Fundación FLOR

Presentación del Programa IA para Emprendedoras Cecilia Ribecco, embajadora WED

Presentación de la seleccionada por la Provincia de Mendoza y su equipo de trabajo local.

Actividad para empresas locales: “Revolucionando el Negocio: Estrategias de Innovación Abierta”

Jueves 20

Acreditaciones

Apertura

Charla: De la pasión a la profesión. Claves para convertir tu sueño en realidad, Tomás Muñoz, productor musical, DJ, fundador de #Beplaying y Latam35

Charla: Finanzas inteligentes para crecer, Santiago Bulat, director y partner Inveca Consulting SA, University of Sussex

Panel: Experiencia de Escalabilidad Emprendedora

Adrián Herranz (Café 555)

Paula Pia Ariet (Gestión Capital Humano)

Stella Maris Guerrini (Cultura de Innovación y Desarrollo del Comportamiento Organizacional)

Rodrigo Ibaceta (Ibaceta Hogar)

Modera: Franco Totero, Federación Económica de Mendoza