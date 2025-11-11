Carne premium argentina: la marca que eligen los restoranes más famosos llega a Mendoza

Este martes 11 de noviembre a las 19 h, MUGE carnes realizará su presentación oficial en Mendoza con un encuentro en Casa Vigil Bistró. La actividad está dirigida a periodistas y referentes gastronómicos, con el propósito de generar un espacio de conversación sobre carne, terroir y vino, junto al enólogo Alejandro Vigil y al director de MUGE, Gustavo Castellucci.

La jornada comenzará con una charla a cargo de Gustavo Castellucci, director de MUGE, y Alejandro Vigil, enólogo referente, quienes abordarán la carne en la gastronomía desde una mirada integral. Durante la charla se explorará cómo MUGE entiende la conexión entre el campo, el productor, el chef y el consumidor, y se compartirán los criterios de curaduría que aplican en cada etapa del proceso.

Se profundizará en el valor del terroir, las diferencias regionales, la trazabilidad y la calidad sensorial, así como en la importancia de educar al consumidor para que reconozca y valore las características que diferencian a la carne argentina de otras producciones internacionales. Además, se destacará la historia de los productores y las decisiones detrás de cada corte, mostrando cómo MUGE busca que la carne tenga identidad y contenido, más allá de la terneza, y cómo la marca se posiciona como referente de excelencia, tradición y legitimidad en el mercado local e internacional.

Luego se presentarán distintos cortes Angus certificados que muestran el trabajo de la marca y su manera de entender la trazabilidad, el origen y la calidad sensorial. Los cortes serán preparados por Pablo Ortiz, Chef Ejecutivo de Casa Vigil Bistró, e Iván Azar, Chef Ejecutivo de Casa Vigil, acompañados con los vinos de la casa.

El evento busca acercar la historia y el propósito de MUGE a la escena gastronómica mendocina, en un formato que invita a descubrir el detrás del producto: el territorio, los productores y las decisiones que definen una carne con identidad.

MUGE llega a Mendoza como parte de su recorrido por los principales polos gastronómicos del país, con el propósito de construir puentes entre quienes producen, cocinan y comunican. En la provincia, sus cortes pueden conseguirse a través de Provisiones Gourmet, distribuidor oficial de la marca en Cuyo.

La presentación ofrecerá un espacio para el diálogo sobre la evolución del consumo de carne argentina y la importancia del origen como valor diferencial dentro de la gastronomía local.