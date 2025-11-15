Peatonal del Vino: esto es lo que tenés que saber acerca del evento más esperado por mendocinos y turistas

Regresa el clásico evento para disfrutar a cielo abierto de vinos, música y gastronomía. La Peatonal del Vino se realizará este sábado 15 y domingo 16 de noviembre en pleno corazón de la capital mendocina.

Así, desde las 19 horas, la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico dará la bienvenida a mendocinos y turistas para vivir dos jornadas inolvidables con la presencia de grandes bodegas y una puesta escénica única que celebrará nuestra cultura vitivinícola.

La propuesta integrará más de 30 bodegas, food trucks seleccionados, shows artísticos, patio de comidas y espacios temáticos para vivir una experiencia integral, federal y sustentable.

La Peatonal del Vino contará con señalética visible para orientar al público: puntos de hidratación, salud, canje, lugares de estacionamiento con cobro ($5.000 pesos), patios gastronómicos, islas de expendio, baños, accesos y salidas. Asimismo, se realizarán desvíos de tránsito y cortes de calle preventivos en coordinación con el área de Seguridad Ciudadana para garantizar la circulación y el orden.

Bajo la coordinación del área de Ambiente y Desarrollo Urbano, esta edición refuerza su impronta sustentable: luego del evento se hará la medición de huella de carbono; se recolectará el aceite sobrante de los food trucks; habrá contenedores diferenciados para reciclaje y se hará limpieza permanente antes, durante y después del evento.

La Peatonal del Vino tendrá espacios exclusivos para proveedores y un sector para personas con discapacidad adyacente a calle La Pampa, además de los puestos sanitarios, puntos de encuentro y equipos preparados para asistencia inmediata en cinco sectores: Virgen del Carmen y La Pampa; Virgen del Carmen y España; Peltier; Pedro Molina (entre La Pampa y Patricias) y Virgen del Carmen y Patricias.

Este encuentro, que tuvo su última edición en 2019, volverá a destacar a la Capital Internacional del Vino como epicentro de la cultura vitivinícola. Durante dos noches, el público podrá disfrutar de más de 100 etiquetas para degustar, shows musicales en vivo, propuestas gastronómicas, arte y un sector exclusivo VIP.

Un line up para el recuerdo: el evento contará con un día electrónico con los DJ’s Chapa y Castelo, y Brigado Crew el sábado 15. En tanto la jornada de cierre contará con las destacadas presentaciones de Miranda! y Gauchito Club, entre otros artistas.

El ingreso será gratuito, mientras que las degustaciones se realizarán mediante cuponeras que ya están a la venta a través de la web peatonaldelvino.com.

Las cuponeras adquiridas para el sábado no podrán ser utilizadas el domingo y viceversa. Los puntos de degustación abrirán a las 19h y habrá menú de comida accesible desde $6.000 pesos.

Además, se suma una novedad tecnológica: “Dionisia”, la asistente virtual de la Capital Internacional del Vino. La Peatonal del Vino 2025, organizada por la Ciudad de Mendoza y producida por Nero Producciones, tendrá como main sponsor a Galicia y Pepsi.