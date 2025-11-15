Farmacias Del Plata refuerza su red con 27 sucursales y una nueva apertura en Las Heras

Farmacias Del Plata continúa creciendo y reafirmando su compromiso con la comunidad mendocina. Abrió sus puertas la nueva sucursal ubicada en Av. San Martín 1303, Las Heras, un espacio pensado para brindar atención personalizada, accesible y cercana.

Con esta apertura, la red consolida su presencia en los principales departamentos de la provincia y avanza en su objetivo de ofrecer más opciones, más beneficios y el mismo compromiso de siempre con la salud y el bienestar.

“Cada nueva sucursal representa una oportunidad para acercarnos más a nuestros clientes, acompañarlos en su bienestar y ofrecerles una experiencia de atención humana y confiable. Esa cercanía es lo que nos distingue y lo que guía cada paso que damos”, destacaron desde el Directorio de Farmacias Del Plata.

La nueva sucursal ya forma parte de la red de atención que opera en toda la provincia, ofreciendo servicio farmacéutico integral, asesoramiento profesional y acceso a las promociones y beneficios que caracterizan a la marca.

Como parte de la bienvenida, Farmacias Del Plata lanza un sorteo especial por la apertura: los clientes podrán participar por 10 órdenes de compra de $50.000 durante el primer mes.

Con 27 sucursales y una trayectoria de más de tres décadas, la marca reafirma su propósito de estar donde los mendocinos más lo necesitan.