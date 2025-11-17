“Entre Nosotras”: el encuentro de bienestar femenino se reprograma para el sábado 13 de diciembre

Debido a las inclemencias climáticas, el encuentro “Entre Nosotras: Bienestar, Salud y Belleza” —previsto originalmente para el sábado 1 de noviembre— se reprogramó para el sábado 13 de diciembre.

El evento, organizado por la Dra. María Belén Rímolo, médica ginecóloga y obstetra, especialista en ginecología estética regenerativa y funcional, se realizará en la Bodega Terrazas de los Andes, en Luján de Cuyo. En un entorno natural y sofisticado, propone una jornada para reconectar con el cuerpo, la mente y las emociones.

Pensado para mujeres de distintas edades, “Entre Nosotras” invita a vivir una experiencia integral de bienestar que combina charlas, movimiento y una propuesta gastronómica saludable y gourmet.

Un espacio para el encuentro y la inspiración

El propósito del encuentro es claro: derribar tabúes, promover el autocuidado y brindar herramientas para una vida más equilibrada, con una mirada femenina y empática.

El panel de profesionales está integrado por:

Dra. María Belén Rímolo: cuidado íntimo femenino y bienestar en todas las etapas de la vida.

Sofía Aballay: cuerpo, mente y emociones en equilibrio.

Sol Moreno Curri: reconocer límites y priorizar la salud emocional.

Sofía Martín: prevención y autocuidado del suelo pélvico.

Gema Gallardo, periodista y comunicadora: será la encargada de generar conexión y cercanía entre asistentes y especialistas.

Con cupos limitados, “Entre Nosotras” invita a disfrutar una jornada de aprendizaje, inspiración y bienestar compartido, acompañada por Ecocuyo como partner media.