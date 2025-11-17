Salud & Empresas | 14 nov 2025
“Entre Nosotras”: el encuentro de bienestar femenino se reprograma para el sábado 13 de diciembre
“Entre Nosotras” promete ser un espacio de encuentro, aprendizaje y bienestar, donde la salud, la belleza y la conexión femenina se celebran en su máxima expresión. Ecocuyo es partner media.
Debido a las inclemencias climáticas, el encuentro “Entre Nosotras: Bienestar, Salud y Belleza” —previsto originalmente para el sábado 1 de noviembre— se reprogramó para el sábado 13 de diciembre.
El evento, organizado por la Dra. María Belén Rímolo, médica ginecóloga y obstetra, especialista en ginecología estética regenerativa y funcional, se realizará en la Bodega Terrazas de los Andes, en Luján de Cuyo. En un entorno natural y sofisticado, propone una jornada para reconectar con el cuerpo, la mente y las emociones.
Pensado para mujeres de distintas edades, “Entre Nosotras” invita a vivir una experiencia integral de bienestar que combina charlas, movimiento y una propuesta gastronómica saludable y gourmet.
Un espacio para el encuentro y la inspiración
El propósito del encuentro es claro: derribar tabúes, promover el autocuidado y brindar herramientas para una vida más equilibrada, con una mirada femenina y empática.
El panel de profesionales está integrado por:
-
Dra. María Belén Rímolo: cuidado íntimo femenino y bienestar en todas las etapas de la vida.
-
Sofía Aballay: cuerpo, mente y emociones en equilibrio.
-
Sol Moreno Curri: reconocer límites y priorizar la salud emocional.
-
Sofía Martín: prevención y autocuidado del suelo pélvico.
-
Gema Gallardo, periodista y comunicadora: será la encargada de generar conexión y cercanía entre asistentes y especialistas.
Con cupos limitados, “Entre Nosotras” invita a disfrutar una jornada de aprendizaje, inspiración y bienestar compartido, acompañada por Ecocuyo como partner media.
- Bodega Terrazas de los Andes
- Sábado 13 de diciembre
- De 10 a 16 horas
- Valor de la entrada: 35 mil pesos. Se pueden conseguir en este enlace.