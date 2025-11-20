Construcción: alianza estratégica entre 8 empresas líderes y 3 universidades para transformar el sector

Mendoza ha dado un paso fundamental hacia la modernización de su industria de la construcción con la constitución formal del Cluster de Construcción SICONM+ , una iniciativa que articula a empresas líderes, centros científico-tecnológicos , y el conocimiento académico para transformar el sector.

El Cluster SICONM+ surge como el resultado de un proceso de trabajo colectivo iniciado en 2022 con el objetivo de fortalecer los vínculos, generar nuevos espacios de articulación , y abordar toda la cadena de valor del sector , desde la formación hasta la sostenibilidad.

Un trayecto colaborativo

Lo que comenzó en 2022 con encuentros entre la Universidad Nacional de Cuyo y empresas locales, enfocados en sistemas constructivos industrializados , se consolidó en 2023 con el Primer Congreso de Sistemas Constructivos Modernos SICONM y la creación de una red comprometida con la mejora de procesos.

El año 2024 marcó una expansión significativa , con alianzas interinstitucionales y el desarrollo de proyectos estratégicos en tres grandes ejes:

Formación técnica y profesionalización del trabajo.

Innovación y transferencia tecnológica.

Sostenibilidad y eficiencia en los procesos constructivos.

Finalmente, en 2025, la iniciativa se formalizó como el Cluster, una plataforma abierta y participativa que busca impulsar la competitividad y el desarrollo sostenible del sector.

Integrantes clave del Cluster

La organización reúne en su primera etapa a destacadas empresas líderes de la construcción e industrialización mendocina:

GRUPO LTN

GRUPO EXTRA BRUT

INDUSTRIAS CHIRINO

FONTHER CONSTRUCTORA

AZUL CONTENEDORES

MÁCHENA

NAV MÓDULOS HABITACIONALES

PREAR SOLUCIONES PREMOLDEADAS

Además, cuenta con el acompañamiento y colaboración de importantes centros académicos y científicos , que aportan sus capacidades en investigación y formación:

Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO)

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional San Rafael (UTN)

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Focos estratégicos y proyección internacional

El Cluster SICONM+ se constituye como un nuevo modelo de articulación que permite integrar efectivamente a los distintos eslabones de la cadena de valor. En su primera etapa, sus líneas de acción están orientadas a:

-Formación y capacitación profesional especializada.

-Vinculación empresarial y tecnológica.

-Internacionalización y cooperación interclúster , promoviendo la conexión con experiencias de innovación en América Latina y Europa.

-Fomento de la competitividad de las empresas locales.

-Elaboración del Manual de Prácticas Sostenibles para el Sector.

El Cluster se propone ser un espacio de referencia para el sector , transformando la construcción en red y generando valor económico, social y ambiental, fomentando así el desarrollo local.

El evento de lanzamiento tendrá lugar el jueves 27 de noviembre en el Polo TIC Mendoza. Las empresas del rubro podrán sumarse al encuentro para conocer los beneficios de ser parte de esta red, así como la agenda de trabajo 2026. Confirmar asistencia desde el siguiente link