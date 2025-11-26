Mujeres en la construcción: Holcim capacitó a mendocinas en aplicación de pintura

En el marco de su compromiso con la equidad de género y la inclusión en la industria de la construcción, Holcim Argentina, líder en construcción sostenible, llevó adelante los primeros talleres de aplicación de sus productos en Mendoza, como parte del programa EntrenADAS, enfocados en la aplicación de pintura. Las jornadas se realizaron los días martes 11 y jueves 13 de noviembre, y marcaron un nuevo paso en la expansión del programa hacia distintas regiones del país.

Durante estas jornadas, las participantes se capacitaron en técnicas de aplicación sobre madera y en superficies generales, utilizando productos de la línea Quimexur, miembro de Holcim Argentina y líder en impermeabilizantes y pinturas, con el acompañamiento del equipo de Promoción Técnica de Holcim y Pinturerías de Color, aliado local.

EntrenADAS: formar, inspirar y construir oportunidades

EntrenADAS forma parte del programa ConstruACTORAS, la iniciativa de Holcim Argentina que impulsa la participación activa de las mujeres en la construcción, ampliando sus oportunidades de desarrollo técnico y profesional.

Este año, el programa inició con talleres prácticos sobre las líneas Tector y Quimexur, y ya se habían realizado tres encuentros en la provincia de Córdoba antes de llegar a Mendoza. Con estas ediciones, más de 70 mujeres de distintas localidades fueron capacitadas durante 2025, adquiriendo nuevas habilidades en la aplicación de productos y soluciones sostenibles para la construcción.

A lo largo del año, EntrenADAS se desarrolló junto al área de Promoción Técnica y distintos aliados locales, generando redes y espacios de aprendizaje compartido:

● 1º taller: con Quimexur y Corralón San Miguel (Cliente Disensa).

● 2º taller: con Zárate y la organización Mujeres con Oficios.

● 3º taller: con la Universidad Popular de Mi Granja, Fundación Las OMAS y Quimexur.

● 4º y 5º talleres: en Mendoza, junto a Quimexur y Pinturerías de Color, cerrando el ciclo anual con gran convocatoria y entusiasmo.

Con esta edición, Holcim Argentina reafirmó su compromiso con la formación y el desarrollo de mujeres en oficios vinculados a la construcción, promoviendo la igualdad de oportunidades y la profesionalización del sector. A través de programas como ConstruACTORAS y EntrenADAS, la compañía continúa impulsando una industria más diversa, inclusiva y sostenible.