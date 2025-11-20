La agencia Polenta lanza COSO, su laboratorio de IA para empresas mendocinas que quieren dar el salto

Siempre hay un “coso” para un problema, y ​​esas soluciones son las que COSO, un spinoff de Polenta, ofrece a empresas que busquen dar sus primeros pasos en la implementación de inteligencia artificial en sus procesos. Buscan transformar la forma en que las empresas trabajan y crean.

“Empezó como un laboratorio de I+D en Inteligencia Artificial para la agencia, nos pusimos a trabajar en implementar rápidamente IA a nuestros procesos y los resultados fueron contundentes en productividad y celeridad” , dijo Nacho Castro, director de Polenta y COSO.

El proyecto nace con una premisa clara: unir la creatividad con la tecnología para ofrecer soluciones de IA listas para usar, capaces de automatizar procesos de ventas, gestionar clientes potenciales y agilizar tareas cotidianas en distintos rubros.

"El enfoque creativo con el que trabajamos en la agencia nos permitió pensar la implementación de IA desde otro enfoque, más real, y los resultados fueron contundentes. Vimos cómo los procesos internos incrementaron la productividad en 10x" , aseguró Ramiro Soria, Director de IA de Polenta, quien lidera COSO.

Además de su enfoque técnico, el laboratorio tiene un fuerte componente creativo. Desarrolla productos, procesos y contenidos generados 100% con IA, aplicados al diseño de campañas publicitarias, estrategias de comunicación y piezas audiovisuales que integran innovación con creatividad aplicada.

Con esta nueva propuesta, Polenta da un paso más allá en su evolución, apostando a un futuro donde la inteligencia artificial potencia la creatividad humana.

