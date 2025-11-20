Vinos, naturaleza y turismo ABC1: así será Narbona Agrelo, el nuevo proyecto de lujo liderado por Jorge Brito en Mendoza

Narbona es una marca de Life Style que tiene su origen en Uruguay y reúne emprendimientos inmobiliarios, turísticos y gastronómicos en diferentes puntos exclusivos, entre ellos, Carmelo, Punta del Este, Coconut Grove, Key Biscayne, Boca Raton, Porto Alegre, Florianópolis y, próximamente, Mendoza y San Pablo.

En esta oportunidad, los inversores Jorge Brito (ex presidente de River y actual presidente de Banco Macro), Eduardo “Pacha” Cantón (desarrollador inmobiliario en Uruguay) y Rodrigo Vila (empresario radicado en Mendoza), decidieron apostar por la provincia.

Entre los principales motivos se encuentra el crecimiento de los últimos años en el segmento de turismo ABC1 y el interés que despiertan los desarrollos inmobiliarios entre viñedos.

¿Cómo será Narbona Agrelo?

Según fuentes consultadas por Ecocuyo, el proyecto se emplazará en una finca de más de 100 hectáreas que fue comprada a Peter Dartley y su familia (dueños de Bodega Casarena y Casa Naoki, entre otras propiedades de la zona), quienes son optimistas sobre el desarrollo de la región y las nuevas perspectivas a futuro.

Al igual que en Punta del Este y Carmelo, Narbona Agrelo contará con restaurante, salón de eventos, caballeriza y zona para cuidado de autos clásicos y de colección.

El proyecto hará honor a la herencia y valor patrimonial de los viñedos de la zona con nuevas inversiones, fuente de trabajo y desarrollo. La gastronomía de excelencia, los viñedos, el estilo agreste y la invitación al descanso estarán presentes en el nuevo desarrollo.

Si bien aún no se conocen los plazos establecidos, el emprendimiento se encuentra en su etapa inicial y las expectativas de los socios son potenciar la zona, generar fuentes de trabajo y desarrollo.