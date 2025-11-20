"Simplificación histórica": Las Heras será el primer municipio mendocino donde el Monotributo incluirá la Tasa de Comercio

Las Heras será este jueves 20 de noviembre el epicentro del Consejo Tributario Provincial, encuentro que reunirá a referentes municipales y provinciales para analizar los desafíos fiscales y los avances en modernización tributaria. La jornada comenzará a las 9:30hs en Puesto del Indio, en El Challao.

El intendente Francisco Lo Presti presentará una simplificación inédita para monotributistas, que transformará a Las Heras en el primer municipio de Mendoza con incorporación de la Tasa de Comercio al Monotributo Unificado. La iniciativa surge de un convenio con la Administración Tributaria Mendoza (ATM) y ARCA y entrará en vigencia el 1 de enero de 2026.

Una medida pionera en Mendoza

El secretario municipal de Hacienda , Alejandro Gallego, explicará el funcionamiento del nuevo esquema incluido en el Monotributo Unificado. El sistema reunirá tres componentes:

Tasa de Comercio de Las Heras

ARCA (tributo nacional)

ATM – Ingresos Brutos

Lo Presti afirmó que esta integración “ofrece una simplificación histórica y mejora la experiencia del vecino”.

“Los contribuyentes de la Tasa de Comercio tendrán los tres tributos en un trámite único, con pago mensual. Esta propuesta abre un camino novedoso en Mendoza y refleja experiencias consolidadas en Córdoba y Buenos Aires. El emprendedor ganará tiempo y la administración obtendrá mayor eficiencia”, señaló.

La medida alcanzará a 1.500 monotributistas con actividad comercial en el departamento.

“Con el pago mensual del monotributo, el vecino también cancelará su Tasa de Comercio. Aspiramos a sostener los niveles de recaudación y, sobre todo, a eliminar trámites engorrosos para personas que dedican cada jornada a su negocio y necesitan respuestas ágiles”, agregó Lo Presti.

Un Consejo Tributario con foco en innovación, financiamiento y modernización fiscal

El director general de Rentas de ATM, Nicolás Chaves, inaugurará el encuentro y expondrá los ejes estratégicos del organismo. La jornada incluirá los siguientes segmentos:

Innovación y tecnología

Valuaciones Masivas por IA

Expositor: Diego Erba (Proyecto Catastro Multifinalitario)

Presentación del uso de inteligencia artificial para evaluar suelo urbano y rural y su impacto en los tributos.

Gestión y liderazgo

Charla “¿Te elegirías como líder?”

A cargo de la coach Flavia Cipolla, con énfasis en fortalecimiento de habilidades de gestión pública.

Financiamiento estratégico

Fondos de Garantía Municipales

Expositor: Francisco Herrera (Cuyo Aval S.G.R.)

Desarrollo de herramientas para impulsar proyectos de interés municipal.

Política fiscal provincial

Regalías Mineras

Expositor: Jerónimo Shantal, director de Minería.

Lineamientos y perspectivas del sector.



Proyecto de Ley Impositiva y Presupuesto 2026

Expositor: Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas.

Criterios tributarios y presupuestarios del próximo año.

Alumbrado Público

También a cargo del ministro Fayad, con análisis de financiamiento y gestión del servicio.

El cierre de la jornada estará a cargo del intendente Francisco Lo Presti.