Pueblo Nuevo FC lleva el talento mendocino a uno de los torneos juveniles más prestigiosos del mundo

Las divisiones Sub 12 y Sub 15 de Pueblo Nuevo FC participarán en la Surf Cup International 2025, uno de los torneos juveniles más prestigiosos del mundo, que se disputará del 26 al 30 de noviembre en Salou, España.

El certamen reúne a clubes y academias de élite de Europa, Africa, América y Asia, y se desarrollará en el complejo Mediterranean Sport Village, sede habitual de pretemporadas de equipos profesionales y torneos internacionales.

Pueblo Nuevo FC será parte del torneo con sus dos categorías competitivas:

Sub 12 , que integrará el Grupo B junto a Hertha BSC (Alemania), Hidden4Champions (Corea del Sur) y Kaptiva Sports Academy (USA).

Sub 15, que competirá en el Grupo C frente a SC Braga (Portugal), Tromsø IL (Noruega) y EJ Futball Training (Canada).

El viaje representa un paso histórico para el club y para Mendoza, consolidando el proyecto de formación deportiva y humana que Pueblo Nuevo viene desarrollando en los últimos años dentro de la comunidad #GoEast.

“Este viaje es mucho más que fútbol. Es una oportunidad para que nuestros chicos vivan una experiencia internacional, aprendan de otras culturas y representen los valores de Pueblo Nuevo en uno de los escenarios más importantes del fútbol juvenil mundial”, expresó Juanchy Gimenez Riili, presidente del club ubicado en el acceso este de Guaymallén.

Con este desafío, Pueblo Nuevo FC y la agencia The Futbol.Office (asociada a la empresa Gimenez Riili) reafirma su compromiso con la formación integral, la competencia sana y el crecimiento internacional de sus jugadores.