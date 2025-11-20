Liderazgo femenino, innovación e integración regional: Mendoza será sede del Foro "Mujeres que deciden"

El próximo 21 de noviembre, de 8:30 a 13:00 horas en Mendoza, se realizará la tercera edición del "Foro de Cuyo: Mujeres que Deciden", un evento que promueve el liderazgo, la innovación y el trabajo en red entre mujeres empresarias, emprendedoras y profesionales de la región. Los cupos son limitados.

La cita será en el Salón Mirador del Hotel Sheraton Mendoza, con vistas únicas de la ciudad y un programa cargado de inspiración.

Un espacio de liderazgo e innovación

El foro es organizado por la Fundación Mujeres que Inspiran, en alianza con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF), una organización alemana que promueve los valores de la libertad individual, el Estado de derecho, la economía de mercado y los derechos humanos, con presencia en más de 60 países.

Durante la jornada se abordarán cuatro ejes temáticos:

Mujeres que deciden: Minería y Energía

Mujeres empresarias

Fintech y Finanzas para la toma de decisiones

Instituciones comprometidas con el desarrollo regional

También habrá paneles con referentes destacadas, espacios de networking, una ronda de negocios binacional a cargo de la Consultora People in Mind (Chile) y actividades interactivas para fortalecer la participación de las mujeres en la economía y la toma de decisiones.

A las 13:30 horas, se realizará un almuerzo exclusivo para panelistas, artistas y empresarias en La Tavolata Ristorante del Hotel Huentala, con una exposición y venta a beneficio de obras de artistas cuyanas.

Las entradas ya pueden reservarse en Eventbrite: tinyurl.com/Entradas-online.

Quienes deseen participar del almuerzo exclusivo posterior al foro, deberán comunicarse con la Fundación Mujeres que Inspiran (@fundacionmqi), ya que los cupos son limitados.