Arabian Food cruza la cordillera: una pyme mendocina que exporta sabor y visión

Los hermanos Samir y Farid Massud, socios y fundadores de la pyme mendocina Arabian Food, dieron un paso clave hacia la internacionalización al enviar sus primeras muestras de productos árabes congelados a Chile, como resultado de su participación en el programa Ágil NEX.

Durante la presentación del Plan de Internacionalización y Hoja de Ruta, los empresarios compartieron su experiencia y visión de futuro.

Farid Massud destacó: “Iniciamos la estrategia de profesionalización con nuestra marca y, dentro de esta línea, nos sumamos al programa Ágil NEX para ordenar el proceso de internacionalización. Ha sido una grata sorpresa conocer el potencial que tiene nuestra empresa en comercio exterior, gracias al trabajo conjunto con Diana Rodaro, la consultora que nos presentó ProMendoza. Como resultado, enviamos nuestras primeras muestras al exterior de productos árabes de producción mendocina. Estamos muy contentos”.

Los estudios de mercado realizados durante el programa identificaron a Chile (Región Metropolitana, Santiago) como primer destino, seguido por Uruguay y Brasil, con foco en San Pablo. Los productos se comercializarán congelados y supercongelados, garantizando calidad y frescura.

Por su parte, Samir Massud agregó: “Somos especialistas en shawarma y comidas árabes. La empresa ha evolucionado: contamos con dos restaurantes, uno en Ciudad y otro en Godoy Cruz, además de food trucks. Sumamos una nueva unidad de negocio: la fábrica de congelados, que hoy tiene grandes posibilidades de exportación”.

Al mismo tiempo, la consultora Diana Rodaro, quien participó por primera vez en Ágil NEX, resaltó: “Mi experiencia fue excelente. Recomiendo a todas las empresas que quieran comenzar a exportar sumarse al programa. Con Arabian Food logramos una sinergia muy positiva y resultados concretos”.

Sobre Arabian Food

Fundada en 2014 por los hermanos Massud, Arabian Food nació como el primer food truck de comida árabe del país, popularizando el shawarma y las sfijas en eventos masivos y privados.

Actualmente, la marca cuenta con 7 food trucks itinerantes, 2 restaurantes en Mendoza y una fábrica de alimentos árabes congelados, cuyos productos se comercializan en supermercados de todo el país.

En 2023, la empresa lanzó su modelo de franquicias, disponible para locales fijos y food trucks. Ahora van por el mercado externo.