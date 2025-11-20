Chachingo Wine Fair: el vino argentino celebra en su tierra con productores, shows y experiencias únicas

Los días jueves 27 y viernes 28 de noviembre se realizará una nueva edición de Chachingo Wine Fair, la destacada feria de vinos que se desarrolla en el predio de Casa Vigil (en Chachingo). La propuesta cuenta con la participación de más de 55 bodegas, entre las que se destacan algunas de las firmas más destacadas del país, en conjunción con pequeños y medianos productores de la industria del vino de Argentina.

Chachingo Wine Fair funcionará de 19 a 23 horas y contará con mini shows de música sumamente destacados. El valor de la entrada es de $ 40.000 e incluye degustación de los vinos de la feria (más de 250 etiquetas).

El evento contará además con gastronomía exclusiva de Casa Vigil, degustaciones de cerveza, aceite de oliva y gin. Las entradas pueden adquirirse en: Entra Web (https://www.entradaweb.com.ar/evento/e69043ce/step/1).

La novedad sobre este tema es que sólo se pondrán a la venta 500 entradas por día. Además, la propuesta incluye el hecho de que la mayoría de los stands del evento serán atendidos por sus propios productores.

"El objetivo de la Chachingo Wine Fair es mostrar la diversidad del vino argentino y compartir entre productores. Vamos a tener muchos protagonistas de la industria participando de nuestra feria de Mendoza. Hemos tenido un gran año de Chachingo Wine Fair con ediciones en muchas ciudades destacadas del país y estamos muy felices con esta nueva fecha en Casa Vigil", comenta Fernando Gabrielli (Co-Founder de la feria).

La de Casa Vigil será la octava versión de Chachingo Wine Fair en 2025. Este año la feria se realizó en el mes de marzo en: Park Hyatt Mendoza, en abril en Rosario, en mayo en Salta, en julio en Córdoba, agosto en Buenos Aires, septiembre en Bariloche y octubre en Mar del Plata. En casi todas las plazas el evento se desarrolló con entradas agotadas. En lo que va del año el evento ya ha convocado a más de 15.000 personas a lo largo y ancho de Argentina.

En concordancia con distintos programas sobre consumo responsable que se desarrollan en Argentina, Chachingo Wine Fair ofrecerá puestos de hidratación (sin costo alguno, a cargo de la Eco de los Andes) y además contará con la adhesión de Bus Vitivinícola. Habrá un vehículo del Bus Vitivinícola que partirá desde Plaza Independencia (y otros puntos) hacia la feria los días 27 y 28 de noviembre desde las 17.55 horas. El costo de este pasaje será de $ 16.000 (transporte ida y vuelta) y puede adquirirse en: www.busvitivinicola.com

Paradas Fijas donde subir al Bus Vitivinícola:

18.30 horas: Edificio Recoleta Colón (Colón 423).

18.35 horas: Chill Inn Hostel (Arístides Villanueva 385)

18.39 horas: Museo Carlos Alonso, Mansión Stoppel (E. Civit 348)

18.43 horas: Park Hyatt Mendoza (Chile 1124)

18.48 horas: Centro de Informes Turísticos (Garibaldi 10)

18.58 horas: Hotel Hilton Mendoza (Boulevard Pérez Cuesta)

19.10: Estación YPF Chacras de Coria (VIamonte y Larrea)

Los interesados en adquirir el traslado deberán comunicarse por WhatsApp al: + 54 9 2612 63-9439.

Bodegas participantes

Amansado Wines, Berna Wines, Bressia, Cadus Wines, Carinae, Carité Wines, Catena Zapata, Chamán Wines, Chañarmuyo, Cuarto Dominio, Dante Robino, Domaine Alma Negra, Don Rosendo Wines, El Enemigo, El Relator, Familia Bocardo Proemio Wines, Familia Schroeder, Finca La Celia, Finca Sophenia, Fuego Blanco, Galileo Viñedo Lejano, Grazie Mille Vinos, Jorge Rubio, Kalós Wines, La Cayetana, Las Estelas, LoSance, Luca Wines, Lui Wines, Lupa Wines, Malpensado Sparkling Wines, Mil Suelos, Monteviejo, Mosquita Muerta, Nanidipaola Wines, Niven Wines, Onofri Wines, Paso a Paso Wines, Penedo Borges, Pulenta Estate, Riccitelli Wines, Ruca Malen, Santa Julia Vinos Naturales, Solito Va, Tempus Alba, The Wine Plan, Trivento, Tutu Wines, Ver Sacrum, Vinos Manija, Vinyes Ocults, Viña Artesaño, Viña de Ángeles, Weinert, Zorzal Wines y Zuccardi Valle de Uco..

Música en vivo

El evento contará con dos destacados shows musicales. El jueves será el turno de los mendocinos de “Stone Willy’s”, (covers internacionales). Mientras que el viernes se subirá al escenario una banda “sorpresa” procedente de Buenos Aires.

Para más información sobre el evento seguir la cuenta de Instagram @chachingowinefair.

Banco Macro, Turismo Mendoza, Shiba Tours, Club Vea Vinos, Ramondín, Tinto Label, Maipú Municipio, Eco de los Andes, Arena Maipú, Chachingo Wne Fair Shop, Territorio Yacopini, The Wine Time, Bus Vitivinícola, Cata, Volf, Gabrielli PR Agencia de Comunicación y Casa Vigil serán los sponsors de este destacada muestra de productores de vinos de Argentina.