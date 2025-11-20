La cristalería que viste al vino mendocino: 150 mil copas al año y presencia en los grandes eventos

Ulpiano Suarez visitó la cristalería que suministró las copas de la Peatonal del Vino. El día después del evento que reunió a unas 110 mil personas, el intendente de la Ciudad recorrió la empresa R Cristal, que abasteció cada una de las 15 mil copas utilizadas durante las dos jornadas del espectáculo.

Ulpiano Suarez visitó las instalaciones de R Cristal, la firma mendocina que abasteció con 15 mil copas de producción nacional a la reciente edición de la Peatonal del Vino, evento que reunió a unas 110 mil personas durante sus dos días.

El intendente de la Ciudad recorrió el establecimiento acompañado por la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim, y fueron recibidos por Cecilia Ruiz, propietaria de la firma, junto con Federico Martina, su mano derecha, quienes guiaron la visita y explicaron el proceso de trabajo, la historia y la evolución de la firma.

La actividad tuvo como objetivo poner en valor el rol estratégico de esta empresa local en el fortalecimiento del enoturismo y en la puesta en valor de la industria vitivinícola, a través de la provisión de cristalería de calidad.

En una parte del recorrido, Cecilia Ruiz explicó las características que tuvo la copa que se eligió para la Peatonal del Vino. “Se eligió una copa muy linda, de línea nacional, que estuviera en tendencia. Es una copa triangular, para salir un poquito de lo tradicional, con una importante cámara aromática que permite sentir de una manera especial los atributos del vino”, manifestó.

R Cristal es una empresa familiar con 25 años de trayectoria, surgida en 2001 como un proyecto de sustitución de importaciones en un contexto desafiante para el país. Desde entonces, ha consolidado un modelo productivo basado en la fabricación nacional -en articulación con una cooperativa de Buenos Aires-, promoviendo empleo, desarrollo industrial y vínculos sólidos con bodegas, enólogos, hoteles y productores locales.

A lo largo de su historia, la firma ha participado en los principales eventos del sector, como la Mega Degustación, Alta Gama y el Almuerzo de Vendimia, contribuyendo a mejorar la presentación y experiencia del vino mendocino en cada instancia.

En los últimos años, R Cristal amplió su oferta hacia cervezas, cócteles y café, y sumó la representación oficial de la prestigiosa marca italiana RCR, integrando estándares internacionales que complementan su producción, que alcanza las 150 mil copas por año.

Además, cuenta con un taller láser propio que permite personalizar más del 80 por ciento de las piezas con logos e identidades de bodegas, hoteles y restaurantes, fortaleciendo la competitividad del sector turístico y gastronómico.