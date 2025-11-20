PwC abrió su nueva oficina en Workplace Palmares y proyecta 300 puestos de trabajo en Mendoza

El Gobernador Alfredo Cornejo visitó las nuevas oficinas de PwC Argentina en el edificio Workplace Palmares, en Godoy Cruz, un hito que refuerza la relevancia de Mendoza como destino para empresas de servicios profesionales y de base tecnológica. La firma, presente en la provincia desde 1959, consolida así su crecimiento y su apuesta por el desarrollo de talento local.

Cornejo resaltó la importancia que implica para la provincia la llegada y expansión de compañías internacionales, destacando la generación de empleo y el desarrollo de la matriz productiva. El mandatario fue recibido por Martín Urus y Martín Tarrío, socios de la firma y otras autoridades.

Tras el corte de cinta, el Gobernador dio la bienvenida a las autoridades de la empresa y destacó que desde la Provincia se continúa potenciando la marca Mendoza. “Estamos contentos de que estén en Mendoza, pero mucho más contentos que amplíen su capacidad. La cantidad de profesionales que incorporan y reafirmar que el ecosistema académico y productivo de Mendoza permite tener talentos, talentos que puedan servirle, hacer servicios profesionales al mundo y nos gusta. Creemos que eso es una marca de Mendoza que tenemos que seguir potenciando, así que son bienvenidos”.

Cornejo resaltó el crecimiento de PwC que permitirá la creación de nuevos empleos para los mendocinos. “A seguir agrandándose, tomando más personal brindando más servicios y haciendo crecer a la economía de Mendoza”, sostuvo.

Por su parte, Miguel Urus habló de la expansión que tuvo la empresa en nuestra provincia. “Estamos inaugurando nuestras nuevas oficinas. Hace 66 años que estamos acá en Mendoza y es una de las cuatro ciudades donde PwC tiene oficina. Estamos dando un paso importante, renovando oficina y también ampliando el espacio.

En los primeros 50 años, éramos unas 50 personas, trabajando más que nada para Mendoza y área de influencia. Y en los últimos años, con la nueva industria de Argentina, exportación de servicios, empezamos a exportar talento argentino al mundo. Y ahí pegamos un salto, junto con la pandemia, con el trabajo virtual”.

Uno de los socios de la firma resaltó el talento que hay en los profesionales de la provincia y su expansión laboral. “La gente de acá de Mendoza no trabaja solo para la zona, sino que trabaja para toda Argentina y para el mundo. Y ya estamos en 200 puestos de trabajo. Tenemos proyectado pegar otro salto en los próximos 2, 3 años, de ser 300. En Mendoza hay un talento excelente y lo queremos aprovechar para toda Argentina y para todo el mundo”, concluyó.

PwC, con más de 6.000 colaboradores en Argentina, proyecta continuar incorporando perfiles especializados en transformación digital, ciberseguridad, auditoría, economía, finanzas corporativas, asesoramiento fiscal y legal, entre otras áreas. Este crecimiento abre nuevas oportunidades tanto para la práctica local como para la exportación de servicios de conocimiento, uno de los sectores de mayor dinamismo en Mendoza.

Durante la recorrida, los socios de la firma Martín Tarrío y Miguel Urus destacaron la trayectoria de PwC en la región y su visión estratégica respecto de Mendoza como polo de talento y servicios profesionales. La reubicación y ampliación del espacio de trabajo responde al objetivo de generar entornos modernos, cómodos y funcionales que impulsen el desarrollo profesional y acompañen la expansión de la compañía.

Para el Gobierno provincial, iniciativas como esta consolidan un ecosistema favorable a las inversiones y al empleo de calidad, reafirmando a Mendoza como un territorio atractivo para empresas globales que buscan competitividad, talento y estabilidad institucional.

Workplace Palmares: un entorno de vanguardia

Inaugurado en marzo de 2024, Workplace Palmares ofrece 3.894 m² de oficinas AAA distribuidas en 7 niveles, con opciones que van desde 61,40 m² hasta plantas libres de 486 m², adaptándose a las necesidades de profesionales independientes y pymes. El edificio cuenta con una sala de esparcimiento en planta baja, una sala de reuniones equipada para 30 personas y vistas panorámicas a la precordillera de los Andes.

Su ubicación estratégica, a solo 10 minutos de la Ciudad de Mendoza, brinda fácil acceso y una amplia oferta de servicios, incluyendo gastronomía, retail, gimnasio, medicina y entidades bancarias, en un entorno que combina naturaleza y urbanismo.

"Estamos convencidos de que Workplace Palmares marca un antes y un después en la oferta de espacios de trabajo", afirman desde Presidente. La llegada de PwC refuerza esta visión, integrándose a un ecosistema que promueve la colaboración, la innovación y el crecimiento sostenible.

Acerca de la empresa

PwC brinda servicios profesionales de consultoría, auditoría, asesoramiento impositivo, legal y outsourcing, con base tecnológica. Invierten en auditorías de alta calidad o en habilidades para que transformar, mitigar riesgos y gestionar costos, cumplir con normativas o sostenibilidad, desarrollar fuerza laboral o encontrar valor en una transacción o crisis.

Esta empresa forma parte de una red global de firmas con más de 364.000 personas en 136 países. En Argentina, más de 5.900 profesionales distribuidos en siete oficinas ubicadas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario.

Desde PwC ayudan a las organizaciones a reinventarse, innovar y liderar. Desde IA hasta cambio climático, abordan los temas más complejos del mundo buscando oportunidades más allá de los desafíos.