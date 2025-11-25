El fenómeno Seus: la marca que lidera el segmento teen abre un megalocal en Ciudad y una sucursal en La Barraca Mall

Hugo Díaz es el creador de Seus, marca de indumentaria local orientada principalmente al público adolescente en Mendoza. Desde muy joven, este emprendedor nato se dedicó a la venta de ropa mayorista en negocios del centro, sin imaginar que su constancia lo llevaría a tener su propia cadena.

“Trabajé muchos años vendiendo ropa al por mayor en el Gran Mendoza. Fui creciendo y en 2005 surgió la oportunidad de abrir un local en la calle 9 de julio. En ese momento se diferenció de los demás por la estética, la forma de presentar la mercadería y las nuevas tendencias que traía desde Buenos Aires. El equipo estaba formado por mi papá (quien me acompaña hasta hoy) y un cajero. En la actualidad somos 80 personas”, comenta Hugo Díaz.

Las sucursales de Seus mujer se ubican en 9 de julio 1566 y San Martín 913 de Ciudad y la de varones, en San Martín 914 de Ciudad. En unos días inaugurará un megalocal en San Martín 950 junto a la marca de bebés y niños Bastian & Santino y, a fines de diciembre, la quinta apertura será en La Barraca Mall.

En los últimos años, la marca se consolidó en el segmento de adolescentes y jóvenes de entre 12 y 25 años de edad. En cuanto a las claves de este posicionamiento, Hugo destaca que es fundamental que los teens se sientan cómodos y sean bien atendidos; que se puedan probar lo que quieran, que encuentren toda la variedad y tendencias en moda urbana con buena relación precio/calidad, promociones y facilidades de pago en efectivo o en cuotas.

Crecimiento y expansión

Las obras del nuevo megalocal, de 1.400 m2, comenzaron hace más de 2 años y su puesta a punto demandó una inversión de 700.000 dólares. Allí, Seus brindará una selección exclusiva de indumentaria para fiestas, sastrería y accesorios destinada a mujeres y, Bastian & Santino, toda la oferta para bebés y niños.

En cuanto a la imagen, el estudio creativo ConSin lidera el proceso de rebranding que acompaña esta etapa de expansión de la empresa.

“Para este proyecto me asocié con un amigo de toda la vida, dueño de Bastian & Santino, y decidimos potenciarnos mutuamente con una propuesta diferencial”, indica Hugo.

“El recupero de la inversión estará atado al consumo y las expectativas son positivas. A pesar de que 2025 fue un año de recesión, la gente nos acompañó y crecimos un 20 % en volumen de venta con respecto a 2024.

La clave es estar en movimiento y reinvertir permanentemente. Antes de fin de año esperamos abrir un quinto local en La Barraca para hombre y mujer. También proyectamos, en el corto plazo, sumar alguna opción de cafetería para seguir mejorando la experiencia de compra en los locales”.