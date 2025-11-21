Salud & Empresas | 21 nov 2025
Una startup argentina creó el primer marketplace de datos de salud
08:00 |Cromodata fue distinguida por su modelo de negocio escalable, su tecnología para democratizar datos médicos y su potencial para transformar una industria clave de la economía. La compañía integra 19 millones de imágenes médicas y 47 hospitales.
Cromodata fue seleccionada como la ganadora del Programa WE 2025, la iniciativa de Endeavor Argentina que impulsa a mujeres fundadoras de compañías tecnológicas.
La startup, liderada por Keila Barral Masri (CEO & Co-founder), creó el primer marketplace de datos de salud desidentificados de América Latina, una solución que conecta hospitales, laboratorios, farmacéuticas y compañías de IA para resolver uno de los mayores desafíos del sector: la fragmentación, el sesgo y la falta de acceso a datos confiables.
En solo nueve meses, la empresa logró 47 hospitales asociados, 19 millones de imágenes médicas y validó un modelo que permite democratizar el acceso a datos confiables, seguros y listos para entrenar tecnología de próxima generación. Su plataforma habilita un nuevo estándar de interoperabilidad en un mercado históricamente opaco, complejo y vulnerable.
“El programa me ayudó muchísimo a construir la narrativa del pitch y pensar cómo presentar la compañía. Poder formar parte ahora del proceso de mentoría de Endeavor es alucinante y lo voy a aprovechar increíblemente”, señaló Keila Barral Masri, CEO & Co-Founder de Cromodata.
Como ganadora, Cromodata accederá a un diagnóstico profundo de los principales desafíos de su negocio y un proceso de aceleración de tres meses junto a los mejores mentores de la red Endeavor.
¿Qué es WE y cuál es su impacto?
WE (Women in Entrepreneurship) es el programa de Endeavor diseñado para potenciar a mujeres fundadoras de startups tecnológicas con tracción. Brinda formación estratégica, acompañamiento de expertos, espacios de networking y acceso a una comunidad clave para escalar negocios.
En su sexta edición, 20 emprendedoras participaron del programa y 5 finalistas presentaron sus compañías en el Demo Day realizado en el marco de la TecWeek.
“El potencial emprendedor de las mujeres se multiplica cuando acceden a redes, herramientas y espacios que permiten acelerar su crecimiento”, sostuvo María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina.
Las finalistas 2025
- The Cell Company — Ingeniería biológica para medicamentos del futuro. Fundadora: Carla Gimenez (CSO). Desarrollan heparina bio-fabricada de nueva generación, una alternativa segura, escalable y libre de origen animal. Con patentes solicitadas y acuerdos internacionales, avanzan hacia ensayos clínicos.
- Nutrix AI — Hábitos saludables basados en ciencia. Fundadora: Martina Scarone (CEO). Ofrece nutrición personalizada con IA, planes a medida y feedback continuo. Trabaja con empresas, aseguradoras y gimnasios. Tienen 21 clientes, 45% de adopción y cero churn en los últimos cuatro meses.
- El Cero KM — Marketplace de autos nuevos 100% digital. Fundadora: Anabella Guimarey (CEO). Digitaliza la compra de autos nuevos con precios transparentes, asesoramiento con IA y concesionarios verificados Operaron 540 autos en 15 meses, creciendo 14% mensual.
- Malevo — La plataforma que transforma la contratación agrícola. Fundadora: Magalí Pacioni (Co-founder). Digitaliza servicios agrícolas con trazabilidad, geolocalización y perfiles verificados. Ya cuenta con +1.300 usuarios, +1.300 equipos y validación operativa en campo desde abril de 2025.