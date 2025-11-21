Córdoba incorpora un scanner móvil 3D y navegación avanzada para cirugías de alta precisión

El Hospital Privado Universitario de Córdoba (HPUC) incorporó un sistema integrado de imágenes intraoperatorias 3D y navegación avanzada, convirtiéndose en el primer centro de salud de la provincia en disponer de esta tecnología de última generación.

El ecosistema está conformado por el scanner móvil intraoperatorio O-arm™ y la plataforma de navegación StealthStation™ S8, que juntos permiten obtener imágenes tridimensionales en tiempo real y guiar cirugías con exactitud milimétrica. Al generar imágenes 2D y 3D directamente en el quirófano, el O-arm™ posibilita verificar la posición de implantes y estructuras óseas antes de finalizar la intervención, un beneficio clave en cirugías de columna, traumatología y neurocirugía.

Estas imágenes son utilizadas por el StealthStation™ S8 para ofrecer navegación guiada durante todo el procedimiento, reduciendo la dependencia de la fluoroscopía continua y aportando un mayor control en cada paso de la cirugía. Integrados, ambos sistemas permiten planificar, ejecutar y confirmar la intervención dentro de un mismo flujo de trabajo, elevando la seguridad del paciente y la predictibilidad quirúrgica.

“La incorporación de esta tecnología marca un hito para la cirugía de alta complejidad en Córdoba. Es una inversión directa en seguridad, precisión y calidad, que eleva nuestros estándares y el cuidado de nuestros pacientes”, afirmó el Dr. Federico Perrote, Director Médico del Hospital Privado Universitario de Córdoba.

Desarrollado por Medtronic, líder global en tecnologías de la salud, el O-arm™ combina radiografía digital, fluoroscopía y tomografía 3D en un solo equipo móvil, mientras que el StealthStation™ S8 aporta navegación avanzada y visualización tridimensional para especialidades de alta complejidad.

“Para Medtronic, acompañar al HPUC en este paso reafirma nuestro compromiso con impulsar la innovación en Argentina y ampliar el acceso a soluciones que transforman la práctica quirúrgica”, destacó Joaquín Castro, General Manager Medtronic Argentina.

“La combinación del O-arm™ y el StealthStation™ S8 marca un antes y un después en la forma de abordar cirugías complejas, al permitir una navegación más segura, decisiones basadas en información inmediata y una ejecución más predecible”, agregó.

¿A qué tipo de pacientes está dirigido?

El sistema está indicado para cirugías de columna, neurocirugías, traumatología y procedimientos de mínima invasión que requieren una precisión milimétrica. Su capacidad de generar imágenes 3D en tiempo real permite verificar la correcta colocación de tornillos e implantes, evaluar la alineación ósea y confirmar el éxito de la intervención antes del cierre. Esto se traduce en intervenciones más seguras y en una recuperación más rápida y predecible para los pacientes.

¿Cuáles son sus beneficios?

La integración de imágenes intraoperatorias y navegación avanzada eleva la precisión y seguridad en el quirófano, ofreciendo beneficios clave para los pacientes y el equipo médico. Entre los principales se destacan:

Mayor precisión quirúrgica: Las imágenes en tiempo real, combinadas con la navegación, permiten al equipo médico confirmar cada paso de la cirugía y minimizar posibles errores.

Las imágenes en tiempo real, combinadas con la navegación, permiten al equipo médico confirmar cada paso de la cirugía y minimizar posibles errores. Menor riesgo de reintervención: Al verificar los resultados durante la misma cirugía, se reduce significativamente la necesidad de procedimientos adicionales.

Al verificar los resultados durante la misma cirugía, se reduce significativamente la necesidad de procedimientos adicionales. Cirugías menos invasivas: Esta tecnología facilita el uso de técnicas de mínima invasión, lo que se traduce en menor dolor postoperatorio y una recuperación más rápida para el paciente.

Esta tecnología facilita el uso de técnicas de mínima invasión, lo que se traduce en menor dolor postoperatorio y una recuperación más rápida para el paciente. Mayor seguridad y control: Los equipos médicos cuentan con información precisa y detallada en todo momento, lo que permite un control total del procedimiento.

Los equipos médicos cuentan con información precisa y detallada en todo momento, lo que permite un control total del procedimiento. Mejores resultados clínicos: La suma de estos factores contribuye a una mayor exactitud, una menor exposición a radiación y un proceso quirúrgico más eficiente en general.

La incorporación de esta tecnología posiciona al Hospital Privado Universitario de Córdoba (HPUC) a la vanguardia nacional en cirugía guiada por imágenes, acercando estándares internacionales de precisión y seguridad al sistema de salud argentino.