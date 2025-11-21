Jorge Brito: “Mendoza es una provincia que invita a invertir y tiene un Gobernador que ayuda mucho"

El miércoles 19 de noviembre, el Banco Macro realizó un “Cocktail de fin de año” en el Park Hyatt Hotel de la ciudad de Mendoza. Un evento que reunió a accionistas y empresarios pertenecientes a Macro para festejar un año de estabilidad económica y prosperidad a nivel inversiones, préstamos y presencia de la firma en la provincia.

Ecocuyo.com dialogó con Jorge Brito, presidente del Banco Macro, en rueda de prensa, para conocer las novedades que vienen de cara a Mendoza por parte del Banco Macro.

¿Qué visión tiene el Banco Macro a nivel económico en la provincia de Mendoza?

Somos muy optimistas de lo que se viene para Argentina. Creemos que hoy, con la estabilidad económica, están las bases sentadas para poder empezar a crecer y el sistema financiero pueda ampliar mucho su base de depósitos.

Hoy los préstamos en la región son aún muy bajos comparado con otras regiones, por lo que ahí hay un área para empezar a crecer. Puntualmente con Mendoza, creemos que la provincia tiene todos los recursos: petróleo, minería, turismo y, principalmente, capital humano: una capacidad muy grande para generar cosas a través de su gente.

¿Qué otras oportunidades pueden observar en la región de Cuyo en particular?

Toda la región de Cuyo tiene mucho potencial en materia de minería y energética. La energía fotovoltáica es la que más ha crecido en los últimos 3 o 4 años en Argentina. Como accionista de Genneia, también hemos hecho inversiones muy importantes en los últimos 3 años en la provincia de Mendoza.

¿Eligen Mendoza por las condiciones geográficas?

Creo que la provincia de Mendoza tiene potenciales en muchos aspectos, el turismo no es ajeno a eso. La Argentina ha tenido un crecimiento muy importante en materia de turismo, impulsado principalmente con un tipo de cambio estable, ya no tan beneficioso como el que teníamos hace años. Hoy el turismo que tenemos es selecto, elige dónde venir no solo por precios, sino por condiciones. Creo que hoy Mendoza puede dar esa calidad de turismo que el mundo demanda.

¿Qué se puede decir desde Macro sobre la situación económica de este último año?

Ha sido muy favorable. Mendoza es una provincia que invita a invertir. Tenemos un Gobernador que ayuda mucho a que haya inversiones. Además, con todos los intendentes que nos ha tocado interactuar también han sido muy pro-inversión, que es muy importante. Como empresario, uno lo que necesita es que el sector público no sea obstáculo, y en Mendoza el Gobernador colabora para que haya inversiones.

El evento tuvo DJ en vivo, servicio de bandejeo de bebidas y comidas. Además, contaron con 2 barras en las que se realizaban varias opciones de cocktails y tragos variados.