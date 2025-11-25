Talento y creatividad: se entregaron los premios a las empresas mas innovadoras del año en Mendoza

La Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC), en conjunto con la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología de Mendoza (AMICyT), celebró sus 11 años de innovación con la tradicional ceremonia que reconoce a quienes, a través de proyectos disruptivos y propuestas originales, marcan la diferencia en el ámbito local.

El encuentro contó con la presencia de Augusto Salvatto, destacado analista especializado en innovación, inteligencia artificial y cultura del cambio, quien disertó sobre inteligencia artificial e innovación en su charla Mejores conversaciones con la IA.

El Espacio Arizu de Godoy Cruz fue el escenario para la celebración en la que un año más se entregaron los premios Gustavo Kent a empresas mendocinas y organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, también a docentes, investigadores, y estudiantes.

En la apertura del encuentro, Miguel González Gaviola, decano de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) y presidente de la FUNC, rescató el valor de la temática en esta 11º edición de los premios Gustavo Kent: "El premio Nobel de Economía de este año ha mirado específicamente al tema de la innovación. Está claro que el desarrollo económico está íntimamente vinculado con la innovación, así que en ese eje de trabajo estamos, siempre tratando de poder, desde la Fundación, visibilizar y seguir trabajando en esto, desde la Universidad y con los socios estratégicos".

Antes de comenzar con la premiación para las diferentes categorías, se entregó una distinción especial a la Trayectoria a María Sance, doctora en Ciencias Biológicas y referente en alimentación sustentable, bioactivos e innovación con impacto territorial.

Todos los ganadores

Innovación con Impacto Territorial

1º puesto: HEMA: Diagnóstico genético y molecular de alta precisión, único en Cuyo, que brindó más de 8.000 diagnósticos oportunos a pacientes de la región.

Diagnóstico genético y molecular de alta precisión, único en Cuyo, que brindó más de 8.000 diagnósticos oportunos a pacientes de la región. 2º puesto: LEAN VISION : Visión artificial de alta resolución para detectar fallas no perceptibles al ojo humano.

: Visión artificial de alta resolución para detectar fallas no perceptibles al ojo humano. 3º puesto: SIMMPLE PMI: Solución de salud digital que facilita el acceso a atención primaria y agiliza recupero de gastos médicos.

Innovación en Sostenibilidad

1º puesto: BIOELEVEN: Biotextiles compostables creados a partir de residuos agroindustriales, con validación científica.

Biotextiles compostables creados a partir de residuos agroindustriales, con validación científica. 2º puesto: VONK BIO DISEÑO : Biotextiles ignífugos y compostables con escalabilidad industrial.

: Biotextiles ignífugos y compostables con escalabilidad industrial. 3º puesto: AWEN BIODISEÑO: Biomateriales desde residuos domésticos (yerba, café, cáscaras) para calzado y accesorios biodegradables.

Transformación Digital para Pymes

1º puesto: MECANÁLISIS: Robot ultracompacto para inspección de generadores eléctricos sin desmontaje del rotor.

2º puesto: INNOVADUCATE: Lectura automática de mamografías mediante IA avanzada.

3º puesto: INTERBRAIN: Simulador de juicios por jurado en realidad virtual inmersiva.

Innovación Pública

1º puesto: Administración Tributaria Mendoza (ATM): Plataforma con IA, automatización y blockchain que reduce trámites y mejora equidad fiscal.

2º puesto: AYSAM: Monitoreo en tiempo real con IA para mejorar eficiencia de agua y saneamiento.

3º puesto: Municipalidad de Las Heras: Modelo territorial integral en agua, producción y turismo sostenible.

Innovación en Investigación Aplicada

1º puesto: Christian Marcel (Instituto Balseiro): Modelos predictivos con IA para optimizar eficiencia y seguridad en reactores nucleares. Premio: $3.000.000.

Christian Marcel (Instituto Balseiro): Modelos predictivos con IA para optimizar eficiencia y seguridad en reactores nucleares. Premio: $3.000.000. 2º puesto : Lucas Armando Resa Jurin: Control de plagas de vid sin insecticidas.

: Lucas Armando Resa Jurin: Control de plagas de vid sin insecticidas. 3º puesto: María Belén Hapon: Kit diagnóstico nanotecnológico para detección temprana de deficiencia de yodo.

Premios Gustavo Kent

Nacieron para galardonar la innovación en la sociedad de Mendoza y honrar al ex vicerrector Gustavo Kent, profesor titular de la cátedra de Legislación Industrial, y especialista en Docencia universitaria.

Además del reconocimiento, los Premios FUNC ofrecen una oportunidad para visibilizar cada proyecto, al mismo tiempo que es un espacio donde convergen importantes actores de distintos sectores de la provincia, abriendo puertas a nuevas oportunidades de crecimiento y colaboración.