Camila Cioffi, nueva gerenta comercial de Grupo Cioffi, marca agenda: “Invertir en propiedades es ahora”

Camila Cioffi es licenciada en Administración de empresas y hace 12 años trabaja en Grupo Cioffi, líder en Real Estate.

Desde marzo de 2025 se desempeña como gerenta comercial y desde 2019 está a cargo de Casa Septem, los restaurantes DUX Fuegos (en Tupungato y en Mercado Moreno), así como Mansa Mila. A su vez, maneja la bodega de la empresa y la línea de vinos de alta gama Benedictus.

Además de su rol corporativo, Camila vive la pasión por el deporte con gran compromiso y dedicación. Es atleta SAUCONY e integra la selección argentina de trail.

En diálogo con Ecocuyo, comparte los proyectos inmobiliarios del Grupo y su visión empresaria.

¿Cómo describirías la actualidad del mercado inmobiliario?

El mercado se está moviendo de nuevo y a ritmos veloces. La economía se está ordenando, lo que genera mayor confianza en la gente. Teníamos muchas operaciones por cerrarse y desde las elecciones, varias se hicieron realidad.

El costo de construcción, comparado con el de 2023, aumentó un 140 % y el precio de las propiedades solo un 20 %. Hoy las propiedades están bajas, todavía no han actualizado su valor. Por eso afirmo que es el mejor momento para comprar, antes de que se equipare la suba del costo con el valor de la unidad.Además,VI

las tasas están bajando; ya no es negocio el mercado financiero. El ladrillo sigue siendo el mayor refugio de valor. De a poco, los créditos hipotecarios empiezan a acomodarse. Hay bancos que ya han bajado la tasa de interés a entre 7,5 % y 10 %, lo que también genera un aumento en la demanda y en los precios.

¿Cuáles son los principales proyectos que está desarrollando Grupo Cioffi?

Actualmente, tenemos 4 proyectos en venta:

VIEW : es un edificio exclusivo y lujoso de 20 unidades emplazado sobre la avenida Boulogne Sur Mer en Ciudad. La zona, la ubicación, las terminaciones, el nivel de detalle, el diseño… todo acompaña. No es un proyecto más: es un edificio que la gente entiende como un estilo de vida. Solo quedan dos unidades disponibles y la entrega está prevista para marzo/abril de 2026.

La Barraca Residences : es un proyecto residencial dentro del master plan La Barraca Pueblo en Guaymallén que ya comenzó. Son 80 departamentos y 4 penthouses.

Northbeach : son lotes y departamentos frente al mar en la costa argentina. Ya hay 7 torres construidas con 210 departamentos, 3 villas de 90 departamentos en construcción y 500 lotes.

LUXURY: es un nuevo lanzamiento del que aún no queremos contar mucho. Nació del éxito de VIEW y también estará ubicado en la avenida Boulogne Sur Mer, en el predio del Círculo Policial. Nos sorprende que ya tenemos departamentos vendidos por la expectativa y la confianza que generó VIEW, lo que para nosotros es un orgullo enorme. El edificio ya está diseñado y proyectado y su presentación oficial se dará a conocer en las próximas semanas.

¿La compañía brinda algún tipo de financiamiento?

Sí, por primera vez estamos dando financiación de 48 cuotas para el proyecto de La Barraca Residences.

Tomamos esta decisión para facilitar el acceso a un proyecto de alta calidad, ubicado en una zona con crecimiento real y con plusvalía proyectada. De esta manera, el cliente no tiene que inmovilizar su capital de una sola vez, sino que puede hacerlo de manera planificada y cómoda.

¿Cuál es la rentabilidad de comprar en pozo hoy?

Hoy, comprar en pozo vuelve a ser negocio porque los precios están subiendo. Hay estabilidad, confianza y un gobierno ordenando la economía, superávit, reformas, blanqueos e inversiones en alza. El mercado se reactivó. La rentabilidad está en la plusvalía: comprás más barato y el valor sube con la obra.

Hay dos opciones que recomiendo a la hora de invertir en inmuebles: comprar en pozo (a medida que avanza la obra, el valor sube) o comprar para alquilar (hoy, el alquiler está revalorizado por la escasez de oferta y contratos más libres, lo que genera un ingreso mensual estable y la propiedad sigue revalorizándose).

¿Cuánto influyen las ubicaciones en estas inversiones?

Cuando construís en las mejores zonas, el valor del metro cuadrado aumenta año tras año, la propiedad no pierde valor, nunca pasa de moda, siempre se revaloriza y tiene demanda permanente.

Además del valor económico, está el valor de vivir mejor, cercanía a todo (comercios, colegios, servicios), las mejores vistas y un entorno que acompaña al proyecto… no que salgas a la vereda y te de miedo caminar.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentás?

Actualmente, liderar la venta de Real Estate de Grupo Cioffi, tanto en Mendoza como en la costa argentina.

Hoy los compradores valoran muchísimo la transparencia, el seguimiento personalizado, la posibilidad de ver avances reales de obra y la explicación clara del potencial de cada proyecto.

Además, es clave entender profundamente qué está buscando cada cliente: si quiere invertir, si quiere ir a vivir, si necesita financiación, si prioriza vistas, diseño, seguridad o zona. Solo comprendiendo su necesidad real podemos ofrecerle la unidad adecuada y acompañarlo en una decisión inteligente.

Los clientes nos valoran muchísimo por nuestros más de 30 años de trayectoria, que nos posicionan como una desarrolladora confiable, con experiencia concreta construyendo unidades y entregando proyectos que hoy son parte consolidada de Mendoza y la costa argentina. Esa historia es lo que genera confianza real.

Mi responsabilidad es unir todo eso: escuchar, orientar, transmitir seguridad y demostrar con hechos por qué cada proyecto es una oportunidad sólida tanto hoy como a largo plazo.