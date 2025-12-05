Rivone Balangero, una dupla que redefine el asesoramiento en seguros con un modelo consultivo único en Cuyo

Después de recorrer distintas provincias argentinas trabajando junto a empresas, productores y familias, en 2015, Virginia Rivone y Facundo Balangero eligieron radicarse en Mendoza y desarrollar su propia marca: Rivone Balangero Asesores de Seguros. Desde aquí operan dentro del ecosistema de Grupo Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Retiro, Prevención Salud y Banco del Sol.

El análisis de riesgo es su punto de partida. “Sostenemos una premisa sencilla y a la vez poco frecuente en el mercado regional: cada empresa, familia o profesional es una realidad única.

Por eso, antes de hablar de pólizas, productos o precios, trabajamos sobre un diagnóstico profundo de la actividad, la dinámica operativa y los riesgos reales de cada cliente. La técnica, el análisis y el contexto importan. Nuestro valor está en comprender la lógica de cada negocio para diseñar soluciones que realmente respondan a su realidad. Este enfoque, más consultivo que comercial, es el que buscamos consolidar como sello distintivo en la región”, destacan.

Tendencias que impulsan nuevas decisiones de protección

En los últimos años, desde la organización observan un crecimiento marcado en microseguros orientados a bienes específicos como bicicletas, notebooks o celulares. La demanda proviene especialmente de personas jóvenes, profesionales independientes y trabajadores que dependen de herramientas expuestas a riesgos permanentes.

También se afianzan los seguros de vida y retiro, utilizados cada vez más como herramientas de previsión, planificación patrimonial y construcción de ahorro de largo plazo. “Cuando se entiende su lógica financiera, se convierten en instrumentos de estabilidad, no solo de protección”, explican.

Además, destacan el avance global de la Silver Economy, el movimiento económico asociado a la población mayor de 60 años que comienza a replantear su estrategia financiera, de salud y de protección patrimonial. “El desafío es anticipar esa tendencia en Argentina y acompañarla con asesoramiento responsable”.

Un modelo de trabajo innovador

Además de atender a empresas, pymes e individuos de todos los rubros, Rivone Balangero es parte activa de la Asociación de Organizadores de Seguros de Sancor, desde donde contribuye a profesionalizar el trabajo de productores.

“No buscamos sumar vendedores, sino, a personas que quieran construir una carrera profesional, con una mirada técnica, ética y estratégica del seguro. Queremos acompañar a quienes recién empiezan en la industria y necesitan formación, metodología y una visión más amplia del negocio. El mercado demanda más asesores profesionales y menos vendedores de pólizas”.

En cuanto a lo que viene, señalan que, con un crecimiento sostenido en la región y un mercado en constante transformación, la apuesta es consolidar una referencia en Cuyo fundada en tres pilares: análisis riguroso de riesgos, cercanía real con el cliente y profesionalización del ecosistema asegurador.

“Creemos que la industria puede aportar mucho más de lo que hoy se ve. Nuestro rol es elevar el estándar, generar conciencia y sumar profesionales comprometidos con el valor del asesoramiento”, concluyen.