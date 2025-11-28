Mendoza lanza su Plan Estratégico Metalúrgico para impulsar el futuro industrial

El Foro Regional Industrial Metalúrgico se desarrollará en la sede de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ASINMET) el viernes 28 de noviembre de 10 a 13. El encuentro reunirá a empresarios, referentes sectoriales, jóvenes industriales y autoridades para debatir los desafíos y oportunidades que la metalurgia tiene en la región.

En el espacio que ASINMET posee en la lateral Norte del Acceso Este 868 Guaymallén, también se llevará adelante una parte del Foro de ADIMRA Joven, la entidad nacional que nuclea al sector. Entre otras actividades, el jueves 27 se llevarán adelante visitas a empresas, reuniones de trabajo, actividades de formación y participación en el contexto del Congreso Metalúrgico en el CETEM Cuyo.

A las 19.30 del jueves también se realizará un Encuentro con autoridades en la Legislatura de Mendoza en el que los referentes de ADIMRA Joven serán recibidos por la vicegobernadora Hebe Casado y el subsecretario de Industria, Comercio y Logística, Alberto Marengo. La actividad culminará con una charla industrial y un sunset de bienvenida.

Plan Estratégico Metalúrgico

El viernes 28 se presentará el Plan Estratégico Metalúrgico, una hoja de ruta clave para fortalecer la competitividad y el crecimiento del sector en los próximos años.

De 10 a 13 en la sede de ASINMET, Gustavo Reyes, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea brindará una disertación sobre la coyuntura y las perspectivas económicas para la industria nacional.

En este espacio también estará presente el presidente de ADIMRA, Elio Del Re junto a un equipo de dicha entidad y autoridades del área Joven. El presidente de ASINMET, Fabián Solís, el de ASINMET Joven, Tomás Navarro y diversos referentes de esta asociación también participarán de las actividades programadas para el viernes.

El Foro Regional Industrial Metalúrgico será un punto de encuentro para impulsar el desarrollo, promover la articulación público-privada y potenciar el rol de la metalurgia como motor productivo de la región.

Los distintos actores vinculados al sector tendrán una participación activa en esta jornada fundamental para la industria metalúrgica del país.

Luego de la charla, al mediodía, se realizará la reunión de ADIMRA Joven en el CETEM Cuyo en donde también habrá una capacitación sobre el trabajo en equipo.

Por la noche, en tanto, la cena por el 81º aniversario de ASINMET -en el Desert Gala- contará con la presencia de los socios, destacados referentes del sector tanto provinciales como nacionales y autoridades públicas.