Hito vitivinícola: Nieto Senetiner lanza el primer vino espumante sin alcohol de Argentina

Fiel a su Historia en Movimiento, la bodega desafía una vez más los límites de lo conocido y se adelanta a las tendencias y novedades globales con una innovación que redefine lo posible: Nieto Senetiner 0% Brut, el primer y verdadero espumante sin alcohol argentino.

Este lanzamiento inaugura un nuevo portfolio 0%, concebido para acompañar los hábitos de consumo actuales y alineado a un mercado que crece a doble dígito año a año, con proyecciones que estiman que las bebidas sin alcohol representarán el 4% del total de ventas globales para 2028.

El perfil que inspira este lanzamiento es tan diverso como las ocasiones en que eligen disfrutar. Son consumidores que buscan nuevas formas de vivir el vino. Los millennials, orientados a un estilo equilibrado, alternan entre bebidas con y sin alcohol según la ocasión —ya sea por manejar, hacer deporte o prolongar la noche— reflejando un consumo más consciente. En cambio, los mayores de 45 priorizan salud y bienestar, disfrutando de manera más pausada, en casa o en momentos de descanso.

“Innovar siempre es un desafío, pero crear una nueva categoría lo es aún más. En Nieto Senetiner creemos que escuchar y acompañar las nuevas formas de disfrutar forma parte de nuestra identidad. Este lanzamiento refleja un cambio profundo en la manera en que los consumidores se relacionan con el vino.

Hay una nueva generación que busca cuidarse, sentirse liviana, elegir con conciencia —sin renunciar al placer de una copa compartida ni al ritual que tanto nos representa”, agrega Delfina D’Alessandro, Gerente de Marketing de Nieto Senetiner.

Nieto Senetiner 0% Brut marca un verdadero hito para la industria. Un producto 100% vino que, sin aromatizantes ni saborizantes y con solo 15 calorías por copa, busca preservar el carácter y la identidad de los espumantes de Nieto Senetiner.

Elaborado a partir de uvas Pinot Noir del Valle de Uco, zona reconocida por su amplitud térmica y sus suelos aluvionales, este espumante 0% adquiere el distintivo tono asalmonado y característica elegancia de la bodega.

Nieto Senetiner se posiciona así, como la primera bodega argentina en incorporar tecnología de desalcoholización y en lanzar un espumante sin alcohol 100% vino. El proyecto también manifiesta el espíritu innovador que consolida a la bodega como referente en la evolución y transformación de la vitivinicultura argentina.

Nieto Senetiner 0% es la continuidad natural de esa Historia en Movimiento: una innovación que desafía los límites conocidos, pero respeta la premisa que guía a la bodega desde 1888: hacer vinos que conecten personas. Y ahora, también, brindar con quienes eligen hacerlo sin alcohol.