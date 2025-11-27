De Gualtallary: un vino mendocino fue considerado el mejor de Sudamérica y el mejor Malbec del mundo

En su ya clásico listado de los Top 100 Vinos que publica cada año, Wine Enthusiast ubicó en el puesto número 12 a nivel mundial al Aluvional Gualtallary 2021 que, de esta manera, se convirtió no solo en el mejor vino de Sudamérica sino también en el mejor Malbec del mundo para la prestigiosa publicación.

Sebastián Zuccardi, Winemaking Director y tercera generación de la familia, expresó su agradecimiento: “Estamos muy contentos por este reconocimiento. Gualtallary se posiciona como uno de los grandes lugares del mundo por su carácter y su unicidad. Nuestra búsqueda es lograr mayor pureza y transparencia del lugar.”

Según Jesica Vargas, periodista y crítica de vinos de la revista, “este Malbec verdaderamente encarna el espíritu de Vino de Montaña, con el que Sebastián Zuccardi describe sus creaciones. En la nariz, evoca la esencia de una mañana de invierno al pie de los Andes, con aromas a piedra mojada y jarilla. Notas bien definidas de fruta azul y mora son las protagonistas, complementadas por tomillo, pimienta negra y grafito. Sostenido por una acidez excepcional y taninos firmes, el vino tiene profundidad y un carácter vibrante.”

Aluvional Gualtallary 2021 proviene de un pequeño “paraje” de Gualtallary entre los 1360 y los 1400 metros de altitud que conocemos como “Monasterio”. Tiene un clima templado y árido: un auténtico desierto de altura. Ubicado en el pequeño valle al pie de las Lomas del Jaboncillo, sus pendientes y quebradas encierran un paisaje rico en chañares, espinillos y jarillas que crecen junto a las plantas de Malbec. Para este vino se seleccionaron las parcelas con suelos más ricos en caliche y gravas cubiertas de carbonato de calcio.

Fundada hace más de 40 años, la revista Wine Enthusiast realiza mensualmente cientos de evaluaciones de vinos de todo el mundo, además de una cobertura amplia de estilo de vida: gastronomía, viajes, licores, cultura del vino y tendencias. Sus críticas y artículos generan una gran influencia entre los consumidores y profesionales de la industria vitivinícola, y cuenta con más de 800.000 suscriptores en todo el planeta.

Acerca de Zuccardi Valle de Uco

Desde que plantó su primer viñedo en Mendoza en 1963, la familia Zuccardi ha sido líder en la vitivinicultura argentina, conocida por la innovación y su compromiso al desarrollo sostenible.

Con una rica historia de técnicas visionarias de viniﬁcación y exploración de terroirs de gran altitud en el Valle de Uco, Zuccardi Valle de Uco cultiva vinos de montaña que expresan un verdadero sentido de lugar, reconocidos consistentemente como algunos de los vinos más excepcionales del mundo.