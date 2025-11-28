Medicina de avanzada: inauguró el primer centro exclusivo de salud auditiva de Mendoza

El pasado 19 de noviembre tuvo lugar el lanzamiento oficial de CONECTAR, el primer centro especializado exclusivamente en salud auditiva de la provincia.

La presentación tuvo lugar en el Hospital Universitario de Mendoza, y contó con una importante convocatoria de profesionales, autoridades y miembros de la comunidad.

CONECTAR nace con el objetivo de garantizar el acceso efectivo, integral y humanizado a soluciones auditivas avanzadas para personas con hipoacusia severa o profunda, desde la primera sospecha hasta la reintegración comunicativa y social del paciente.

El centro se destaca por su dedicación 100% a la audición implantable y cuenta con la Dirección Médica del Dr. Francisco Gómez Centurión, especialista en Otorrinolaringología, junto a la Coordinación General de la Lic. en Ciencias de la Familia María Elena Luna y un equipo interdisciplinario comprometido y altamente capacitado.

Más que un centro, un circuito de vida

El nuevo centro se basa en un modelo clínico, quirúrgico, educativo y social que agrupa a profesionales, pacientes, familias y recursos. Su objetivo es superar la fragmentación en el abordaje de la hipoacusia, ofreciendo un circuito completo de atención, desde la detección temprana hasta la rehabilitación final.

Este modelo permite reducir tiempos de espera y mejorar la calidad asistencial, para optimizar el pronóstico funcional. Para ello, CONECTAR integra:

Diagnóstico auditivo avanzado: evaluaciones de alta precisión en todas las edades.

Implantes auditivos: cirugías con implantes cocleares y de conducción ósea con tecnología de última generación.

Rehabilitación neuroauditiva: programas de apoyo fonoaudiológico personalizado y acompañamiento a pacientes y familias para la adaptación progresiva al implante.

Al respecto, durante la presentación el doctor Gómez Centurión destacó el enfoque humano y científico del proyecto: "CONECTAR tiene un compromiso con cada paciente y su derecho a oír. Nuestro modelo integra ciencia, innovación y trato humano para garantizar un circuito completo que permita a cada persona, desde niños hasta adultos mayores, recuperar su conexión con el mundo sonoro".

Así, el nuevo centro reafirma su lema: "Innovación al servicio de la audición", prometiendo excelencia médica, calidez y un acompañamiento continuo en todas las etapas del tratamiento.

Más información

• Web: https://conectaraudicion.net/

• Instagram: https://www.instagram.com/conectaraudicion/

• Wathsapp: 2616381805