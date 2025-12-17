Una startup mendocina revoluciona la atención de las PyMEs con empleados digitales 24/7

En un contexto donde la inmediatez es la clave de las ventas, una startup tecnológica nacida en Mendoza está cambiando las reglas del juego para las empresas de Cuyo.

Se trata de Contamela.com, un desarrollo local que supera a los chatbots tradicionales implementando "Agentes de IA Omnicanal" capaces de integrarse profundamente con el núcleo del negocio.

"El problema de muchas PyMEs locales no es la falta de demanda, sino la incapacidad de responder en tiempo y forma fuera del horario comercial", explica Luis Dalmasso, fundador de la firma.

"Nuestro enfoque no es poner un contestador automático, sino crear un empleado digital con acceso al stock, a la agenda de turnos, a los servicios y propiedades disponibles, capaz de cerrar una operación a las 3 de la mañana de un domingo", destaca.

Integración profunda con el ecosistema local

El diferencial de Contámela.com radica en su capacidad técnica de conectarse con las plataformas que ya utilizan las empresas mendocinas.

Para el sector inmobiliario, sus agentes se integran con Tokko Broker, permitiendo que ante la consulta "busco casa con pileta en Chacras", la IA responda con fichas reales, fotos y precios actualizados, cargando automáticamente el contacto en el CRM.

Para un universo empresarial mucho más amplio, la integración estrella es con Odoo ERP. Al no estar limitado a un solo rubro, el sistema aprovecha los miles de módulos de Odoo para realizar integraciones verticales en cualquier tipo de industria. El agente interactúa en tiempo real con módulos de Ventas, Compras, Stock, Contabilidad o Proyectos, permitiendo generar pedidos o enviar links de pago de MercadoPago sin intervención humana.

Memoria Corporativa: Asistir, Vender y Cobrar

Más allá de los datos de gestión, la plataforma se diferencia por la creación de un sistema RAG (Generación Aumentada por Recuperación) con información desestructurada. Esto permite al agente nutrirse de catálogos propios o de fabricantes, documentos técnicos, manuales de cultura empresarial, notas periodísticas y hasta avisos publicitarios de la marca.

"El proceso es tan simple como subir estos archivos a una carpeta de Google Drive. Toda esta información es utilizada por la Inteligencia Artificial para que, interpretando la intencionalidad exacta del potencial cliente, pueda asistirlo, informarlo, venderle o cobrarle de manera autónoma", detalla Dalmasso.

Digitalización ágil para el comercio de cercanía

Para el vasto sector de PyMEs y servicios que aún no cuentan con un ERP formal —como peluquerías, florerías, verdulerías o consultorios profesionales— la solución ofrece una alternativa potente y económica.

Mediante el uso de simples planillas de cálculo en Google Drive, el Agente de IA puede realizar todas las operaciones críticas de un sistema de gestión: consultar precios, verificar disponibilidad, vender y cobrar. Al sumar esto a la información del RAG, estos comercios logran una digitalización inmediata y sofisticada, eliminando las barreras de entrada de costos y tiempos de implementación de los grandes sistemas.

Turismo y Salud: los otros grandes beneficiados

Mendoza, como capital vitivinícola, recibe turistas de todo el mundo. La solución ofrece atención multilingüe para bodegas y restaurantes, gestionando reservas en inglés o portugués de forma nativa. Asimismo, para clínicas, la IA se conecta con Google Calendar y sistemas médicos para optimizar turnos y reducir el ausentismo mediante recordatorios inteligentes.

Tecnología robusta y velocidad de integración

Para garantizar agilidad, la startup trabaja las automatizaciones con n8n, lo que permite incorporar en tiempo récord más de 500 integraciones oficiales con otros sistemas empresariales y miles de integraciones de la comunidad.

Esto se respalda en una API propia desarrollada en Django que gestiona servicios avanzados como reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y transcripción de audios.

Además, priorizan la seguridad utilizando túneles de Cloudflare para proteger los datos corporativos, y orquestan los mejores motores de IA del mercado (Google Vertex, Gemini, Ollama, Groq) según la necesidad de cada caso.

Con una propuesta que combina WhatsApp, Telegram y Chat Web, esta solución "Made in Mendoza" busca que las empresas locales den el salto definitivo hacia la automatización, reduciendo costos operativos y capturando cada oportunidad de venta.