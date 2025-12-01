Fiesta del Running en la Ciudad: más de 2000 personas en la cuarta edición de la Maratón Nocturna

La Ciudad de Mendoza volvió a convertirse en el epicentro del running mendocino con la realización de la cuarta edición de la Maratón Nocturna 2025, un evento que ya forma parte del calendario deportivo más esperado por atletas y familias de toda la provincia. Este sábado 29, unos 2000 corredores iluminaron las calles de la capital en una jornada que combinó deporte, esfuerzo, aliento y el incomparable paisaje urbano del departamento.

En este nuevo encuentro, María Belén Alegre e Ignacio Erario resultaron los ganadores de los 10K, mientras que los segundos y terceros puestos fueron para Ailín Funes y Elisa Abarca (damas) e Ignacio Sánchez y Juan Martín Fernández (varones).

Con largada puntual a las 21.30 desde la explanada de la Casa de Gobierno, la competencia volvió a colmar su cupo de inscriptos, mostrando el crecimiento sostenido y el interés que esta propuesta genera año tras año, tanto en Mendoza como en el país y el mundo, con la presencia de corredores de nueve provincias de Argentina y otros ocho países.

La carrera ofreció dos modalidades: el circuito competitivo de 10K y la versión familiar de 2K. Así, grandes atletas pusieron a prueba su destreza y personas de todas las edades, como niños, padres e incluso veteranos de Malvinas pudieron sumarse y decir presente en esta fiesta deportiva, que, contra todo pronóstico por mal tiempo, fue un éxito total en una noche ideal para recorrer las calles capitalinas. Tanto así que, en la línea de meta, hasta una declaración de amor entre dos corredores se robó todas las miradas del público asistente.

La propuesta deportiva, con una organización integral, contó con servicios de salud y emergencias, de forma tal de brindar absoluta protección a sus protagonistas, como así también con un amplio despliegue de seguridad a cargo de preventores del municipio y de limpieza.

El intendente Ulpiano Suarez vivió desde adentro el evento, compartiendo junto a los miles de atletas esta gratificante experiencia.

“Esta maratón es mucho más que una carrera, es una celebración del deporte, de la vida activa y del encuentro en nuestra Ciudad. Nos enorgullece ver cómo miles de mendocinos y visitantes hacen propia esta propuesta que crece cada año. Desde la municipalidad seguimos apostando a actividades que fomenten hábitos saludables y que posicionen a la capital como una ciudad vibrante, innovadora y deportiva”, expresó.

Y agregó: “Vivimos una verdadera Fiesta del Running en la Maratón Nocturna de la Ciudad de Mendoza, consolidándonos como Ciudad del Deporte y epicentro de grandes eventos. Seguimos haciendo juntos una ciudad en la que con el deporte generamos bienestar, activamos la economía y potenciamos el desarrollo de nuestros espacios públicos“.

El circuito de la Maratón Nocturna

El recorrido principal atravesó algunos de los puntos más emblemáticos de la Ciudad: las calles La Pampa, Mitre, la plaza Independencia y Emilio Civit, fueron escenario de esta competencia hasta llegar a los Portones del Parque General San Martín. Luego el circuito continuó por los Caballitos de Marly, la Fuente de los Continentes, el Rosedal y el Lago, antes de emprender el regreso hacia la línea de meta frente a Casa de Gobierno.

Los grandes ganadores

En la gran noche, numerosos atletas se lucieron con sus performances. Así, se destacaron dos nombres en los primeros puestos de los 10K, tanto en damas como en varones. Se trató de María Belén Alegre y de Ignacio Erario, deportistas que habitualmente dejan su impronta en las competencias deportivas.

Clasificación General:

10K

Damas

1° María Belén Alegre

2° Ailín Funes

3° Elisa Abarca

Varones

1° Ignacio Erario

2° Ignacio Sánchez

3° Juan Martín Fernández

Los premios en efectivo para la categoría general de 10K ($400.000 para el primer lugar, $300.000 para el segundo y $200.000 para el tercero), aportaron competitividad a la carrera, que convocó a corredores de todas partes de la provincia, el país y del extranjero.

Participación Nacional e Internacional en la Maratón Nocturna

La propuesta contó con convocatoria nacional e internacional, atrayendo a corredores de fuera de la provincia. Se trató de una significativa presencia de atletas de otras 8 provincias argentinas, sumando participantes de lugares como Buenos Aires, San Juan y Salta. Además, la carrera tuvo un alcance global, con deportistas provenientes de países como Chile, Brasil, Rusia, Suiza, Alemania, España, Francia y Estados Unidos, demostrando el atractivo del evento en el calendario deportivo regional.

El aliento del público en la noche de maratón

Uno de los momentos destacados de la noche fue el multitudinario punto de aliento con DJ ubicado en los Portones del Parque. Allí, cientos de personas se congregaron para apoyar el paso de los atletas, generando un ambiente vibrante y festivo que se convirtió en un atractivo central, incluso para quienes no participaron de la competencia. Asimismo, la propuesta permitió a los corredores disfrutar de una experiencia única, rodeados de un público que acompañó en gran número y con entusiasmo desde el punto de partida y durante todo el trayecto.

Una celebración del deporte en la Ciudad

La Maratón Nocturna volvió a demostrar por qué es una de las actividades deportivas más convocantes de la capital. Con una minuciosa organización, un circuito atractivo y una puesta en escena que realzó la belleza del departamento, la Ciudad de Mendoza brilló en cada paso.