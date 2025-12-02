Con 12 proyectos en marcha y 1900 unidades entregadas, Grupo ECIPSA refuerza su presencia en Mendoza

Para finalizar el año, Grupo ECIPSA compartió las novedades para Mendoza. La desarrollista, que este mes celebra el 39° aniversario de su marca Natania, proyecta cerrar el 2025 con más de 500 unidades entregadas en Argentina y Paraguay.

Con 12 proyectos consolidados y en desarrollo, Mendoza se ha convertido en una de las principales plazas donde Grupo ECIPSA tiene presencia. Recientemente lanzó su último desarrollo, Natania 88, una novedosa propuesta residencial en el corazón de Godoy Cruz, una zona con gran potencial de revalorización y crecimiento de la ciudad.

A pocas cuadras del emblemático Gigante de Cuyo, Natania 61, levantará este nuevo proyecto de más de 120 departamentos, cocheras y locales comerciales. El edificio ubicado en Urquiza 265 incorporará departamentos tipo loft y unidades de 1 y 2 dormitorios, además de locales comerciales, cocheras y bauleras.

Entre otras novedades compartidas por Grupo ECIPSA para Mendoza, se destaca el avance de obras de infraestructura en los loteos de Natania 73 Nuevo Maipú y Natania 62 Carrodilla y la ejecución de Natania 83 un edificio de 45 departamentos sobre Tomba 90 en Godoy Cruz.

Como parte de su plan de entregas, anunció que antes de finalizar el año se entregarán más de 100 lotes en los barrios La Amistad y El Equipo de Natania 44 en Guaymallén.

Por otra parte, la compañía presidida por Jaime Garbarsky, adquirió 4 hectáreas de tierras en Maipú donde llevará adelante Natania 92 Nuevo Maipú II. El masterplan se encuentra en etapa de diseño, pero se proyecta que el desarrollo estará compuesto por más de 150 viviendas.

A punto de cumplir 20 años en la plaza y con más de 1900 unidades entregadas, Grupo ECIPSA continúa reafirmando su compromiso, fortaleciendo su propuesta con nuevos desarrollos para los mendocinos.

Acerca de Grupo ECIPSA

Grupo ECIPSA, es un holding empresario integrado por desarrollistas y fiduciarias en el mercado de Real Estate. La

compañía cuenta con más de 45 años de trayectoria, y está presente en 9 provincias de Argentina, en Israel como

en distintos países de la región, con particular foco en Brasil y Paraguay.

La desarrollista líder en el sector, distinguida por su constante innovación y calidad en los proyectos que lleva

adelante, cuenta con más de 100 emprendimientos consolidados, más de 14.000 unidades entregadas y más de

2.000 hectáreas desarrolladas.