Chachingo Wine Fair cerró el año en Casa Vigil con 55 bodegas y más de 200 etiquetas

Chachingo Wine fair celebró, la semana pasada, una nueva edición en Casa Vigil (Mendoza). La feria creada por el winemaker Alejandro Vigil, su esposa María Sance y Fernando Gabrielli en 2016 convocó a una gran cantidad de público en dos jornadas. El evento contó con la participación de 55 bodegas (de distintas provincias del país) y ofreció más de 200 etiquetas (de gamas media y alta).

“Estamos muy felices con el resultado de nuestra edición realizada la semana pasada. Tuvimos visitantes de todo el país e incluso del exterior y mucho público mendocino. Fue nuestra octava edición en Casa Vigil, que es la feria madre de nuestra propuesta. En este lugar comenzó Chachingo Wine Fair y hemos logrado posicionarla como uno de los eventos de vinos más destacados de Argentina por su diversidad e itinerancia. En 2026 vamos a continuar trabajando en la difusión del vino argentino en Argentina a través de nuestra feria”, comenta Fernando Gabrielli (Co- Fundador de Chachingo Wine Fair).

La feria ya se había desarrollado este año, con entradas agotadas, en las siguientes plazas: Mendoza (Marzo en Park Hyatt), Rosario (Abril), Salta (Mayo), Córdoba (Julio), Buenos Aires (Agosto), Bariloche (Septiembre) y Mar del Plata (Octubre).

La versión Mendoza del evento contó con la participación de las siguientes bodegas: Amansado Wines, Berna Wines, Bressia, Cadus Wines, Carinae, Carité Wines, Catena Zapata, Chamán Wines, Chañarmuyo, Cuarto Dominio, Dante Robino, Domaine Alma Negra, Don Rosendo Wines, El Enemigo, El Relator, Familia Bocardo Proemio Wines, Familia Schroeder, Finca La Celia, Finca Sophenia, Fuego Blanco, Galileo Viñedo Lejano, Grazie Mille Vinos, Jorge Rubio, Kalós Wines, La Cayetana, Las Estelas, LoSance, Luca Wines, Lui Wines, Lupa Wines, Malpensado Sparkling Wines, Mil Suelos, Monteviejo, Mosquita Muerta, Nanidipaola Wines, Niven Wines, Onofri Wines, Paso a Paso Wines, Penedo Borges, Pulenta Estate, Riccitelli Wines, Ruca Malen, Santa Julia Vinos Naturales, Solito Va, Tempus Alba, The Wine Plan, Trivento, Tutu Wines, Ver Sacrum, Vinos Manija, Vinyes Ocults, Viña Artesaño, Viña de Ángeles, Weinert, Zorzal Wines y Zuccardi Valle de Uco.

La propuesta contó además con dos destacados shows de música. El jueves fue el turno de la banda local Stone Willy’s. Mientras que el viernes se presentaron las destacadas artistas Débora Dixon y Luciana Palacios (de “Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado).

La feria de Chachingo tendrá su primera fecha de la temporada 2026 en el mes de marzo, en Park Hyatt Mendoza. Posteriormente se desarrollará en distintas ciudades de Argentina (habrá ocho ediciones en total durante el año que viene).

Banco Macro, Turismo Mendoza, Shiba Tours, Club Vea Vinos, Ramondín, Tinto Label, Maipú Municipio, Eco de los Andes, Arena Maipú, Chachingo Wine Fair Shop, Territorio Yacopini, The Wine Time, Bus Vitivinícola, Cata, Volf, Gabrielli PR Agencia de Comunicación y Casa Vigil fueron los sponsors de este destacada muestra de productores de vinos de Argentina.