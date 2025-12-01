Gerardo Lorenzo, Ejecutivo del Año en Mendoza: el líder detrás del grupo automotor más fuerte de Cuyo

La Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) realizó su tradicional Premiación Empresarial, que busca dar un reconocimiento que destaca a las empresas y empresarios por su espíritu innovador, productivo y estratégico de la provincia.

El Hotel Hilton se vistió de gala para recibir a la plana mayor del empresariado, autoridades provinciales y referentes de cámaras sectoriales, en un evento que se consolida como el hito más relevante en la agenda económica de la provincia.

Gerardo Lorenzo, director del Grupo Lorenzo, fue elegido como el Ejecutivo del Año, un reconocimiento a su trayectoria y al dinamismo de sus empresas en el sector comercial y como motor de empleo. En total, 17 empresas y ejecutivos fueron distinguidos por su desempeño sobresaliente, innovación y compromiso con el desarrollo sostenible de Mendoza.

Lorenzo es director de Grupo Lorenzo, el conglomerado automotor líder de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria. Bajo su liderazgo, el Grupo consolidó una expansión regional sin precedentes, logrando la representación oficial de siete marcas automotrices —FIAT, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, Ford, BAIC, JAC— y una amplia oferta de motos y movilidad eléctrica a lo largo de todo cuyo.

Además de su rol como director del grupo, Gerardo posee una sólida experiencia ejecutiva respaldada por su trayectoria en múltiples unidades de negocio del holding: Gerente Comercial de Lorenzo Automotores; Socio Gerente de Voss Rentals, empresa especializada en alquiler de vehículos; y ocupa posiciones de liderazgo en diversas compañías: Presidente del Directorio en Filoshen S.A. y en Lorwest CI S.A.

Su formación incluye un Máster en Dirección de Empresas, una base académica que complementa su estilo de liderazgo moderno: estratégico, resiliente y con una visión de largo plazo.

Ejecutiva Pyme del Año

El premio fue para Valentina Monteverdi, representante de una nueva generación de líderes que honran su historia familiar mientras impulsan la transformación del sector. Arquitecta formada en la Universidad de Mendoza y con un Máster en Negocios por ADEN Business School, combina mirada técnica, capacidad estratégica y una profunda vocación por construir futuro.

Desde Monteverdi Construcciones, empresa que lleva el sello de tres generaciones, Valentina gestiona proyectos inmobiliarios, supervisa obras y lidera equipos multidisciplinarios con una cercanía que nace de haber “puesto los pies en el barro” desde el primer día.

Su liderazgo inspira una cultura hacedora, resiliente y comprometida con el desarrollo regional. Convencida de que las crisis se atraviesan trabajando, apuesta por crear espacios que mejoren la calidad de vida de las personas, respetando la flora y fauna que hacen única a la provincia.

Noche de premiación

El presidente de la entidad, Jorge Mosso, abrió la jornada destacando la consolidación institucional de los premios, su sistema de postulación abierta y la auditoría permanente a cargo de PwC, que garantiza la transparencia del proceso. Recordó además la intensa agenda de actividades que AEM desarrolló durante el año: conferencias con especialistas, encuentros de vinculación empresarial, programas de mentoring, talleres de formación y la apertura de la nueva sede en San Rafael, un paso relevante para fortalecer la participación de todas las regiones de la provincia.

A continuación, tomó la palabra el Gobernador Alfredo Cornejo, cuyo discurso estuvo centrado en la importancia de sostener un marco estable que incentive la inversión privada y fortalezca la competitividad. Señaló que, tras una década de trabajo orientada a recuperar capacidades básicas del Estado y a recomponer servicios esenciales, Mendoza pudo reordenar sus cuentas, profesionalizar su administración y recuperar capacidad de inversión. En ese contexto, afirmó: “Mendoza va a crecer con fuerza porque lo tiene todo: cultura empresaria, capital humano, oportunidades, reglas claras, paz social y un Estado ordenado y austero”.

El mandatario recordó que la política tributaria de los últimos años redujo la presión impositiva sobre el sector productivo, bajó la alícuota promedio de ingresos brutos y generó un alivio acumulado equivalente a mil millones de dólares para las empresas locales. Destacó además las reducciones progresivas en el impuesto de sellos, camino que llevará su alícuota general a cero en 2030. “En Mendoza, el Estado debe ser un vector inteligente que estimule la iniciativa privada sin obstaculizarla, encuadrando los intereses sectoriales dentro del bien común”, señaló durante su exposición.

Cornejo también subrayó el crecimiento de la inversión pública —que alcanzará en 2026 el nivel más alto en dos décadas— y detalló obras viales, energéticas, de acueductos e infraestructura crítica que acompañan la diversificación productiva. Enfatizó el trabajo en minería moderna con estándares ambientales exigentes, los avances en turismo, economía del conocimiento, agroindustria, energías renovables e hidrocarburos, y la coordinación permanente con la Mesa de la Producción y el Empleo. “La inversión es trabajo, crecimiento y futuro para las nuevas generaciones”, remarcó.

Tras las palabras del Gobernador, continuó la ceremonia con la entrega de distinciones a los ternados en cada categoría, seleccionados mediante un proceso participativo que involucra a asociaciones, cámaras y referentes del sector. La AEM agradeció especialmente al equipo organizador, destacando el compromiso demostrado en una edición que marca dos décadas de trayectoria ininterrumpida.

La Cena AEM 2025 volvió a reflejar la solidez del entramado empresario mendocino y la importancia del trabajo conjunto entre el sector privado y un Estado ordenado, previsible y orientado al desarrollo.

Lista completa de ganadores de AEM

La Premiación Empresarial de la AEM se caracterizó por una destacada diversidad, reconociendo tanto a líderes de grandes corporaciones como a innovadores en el segmento PYME y boutique.

El galardón de Ejecutivo Pyme del Año 2025 recayó en Valentina Monteverdi, señalando la importancia del sector de pequeñas y medianas empresas en la matriz económica.

En el ámbito de la sostenibilidad, el premio a la Empresa Sustentable fue para Grupo LTN, destacando el compromiso con prácticas responsables. La innovación en el sector vitivinícola fue reconocida en la categoría Empresa Vitivinícola Boutique, otorgada a Bodega Penedo Borges.

El sector de la construcción y desarrollo inmobiliario tuvo un empate en la categoría Desarrolladores Inmobiliarios, con un doble reconocimiento a Grupo Kristich y Brandi Developers, evidenciando el dinamismo en la inversión en ladrillos.

