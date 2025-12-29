Mejor empresa TIC del año: Vitto Agtech, la startup mendocina que lidera la innovación agrícola con IA

Vitto Agtech es una startup dedicada al sector agrícola, que tiene su origen en Mendoza.

Sus fundadoras son la mendocina Florencia Hoffmann, ingeniera y MBA, y la francesa Stéphanie Le Prado, PhD en Matemáticas, quienes cuentan con más de 35 años de experiencia acumulada en sostenibilidad, innovación y desarrollo de IA. Se conocieron en el año 2024 en una incubadora de empresas enfocada en impacto climático, decidieron asociarse y avanzar en un proyecto en común.

El primer producto de Vitto Agtech, lanzado en octubre de 2025, es una plataforma de inteligencia tecnológica, impulsada con inteligencia artificial, que busca acelerar la adopción de innovación de los productores agropecuarios. Para conseguirlo, la compañía los conecta con organizaciones agrícolas y con proveedores de productos y servicios innovadores de diferentes partes del mundo que están desarrollando soluciones concretas. De esta manera, se orienta en derribar las barreras de conocimiento, riesgo y asequibilidad que existen a la hora de adoptar soluciones innovadoras.

“Si bien hay una gran cantidad de nuevos desarrollos con impacto sostenible, su incorporación se hace a un paso muy lento, lo que genera pérdida de oportunidades. Incluso, en algunos casos, las tecnologías mueren antes de llegar al mercado. Este sector tiene grandes desafíos en cuanto a acción climática, preservación de los suelos y de la biodiversidad, que deben atenderse a tiempo”, destaca Florencia Hoffmann.

Actualidad, reconocimientos y expectativas

Desde su reciente activación, la solución propuesta por Vitto Agtech ha tenido una respuesta positiva y la compañía ha logrado 2 importantes reconocimientos: “Mejor explotación agrícola en el uso de nuevas tecnologías” en Agritech Innovation Awards 2025, España, a donde resultó finalista, y “Empresa privada con mayor impacto en el ecosistema tecnológico” en los Premios Polo TIC 2025, Mendoza.

La herramienta ya está siendo utilizada en pilotos iniciales por diferentes instituciones, entre ellas, la Municipalidad de San Martín en Mendoza y cooperativas de Francia y España.

“En el caso de San Martín, hemos avanzado con la oficina de Desarrollo Económico para hacer frente a la problemática de las catas. La plataforma que desarrollamos nos permite analizar las tecnologías disponibles que se pueden implementar, así como acompañar la estrategia para lograr una solución a escala y no algo fragmentado”, explica Hoffmann.

En cuanto al alcance, comenta que el objetivo es trabajar con actores regionales y los mercados foco son Argentina, España y Francia.

“Estamos encaminadas y con grandes proyecciones. Sin dudas, los reconocimientos obtenidos contribuyen a la visibilidad y tracción del negocio. Además, es una muy buena señal que más mujeres se incorporen al mundo de las startups. Hoy, solo el 15 % de estas compañías están lideradas por mujeres. Es importante empezar a ocupar esos espacios y hay mucho camino por recorrer”, comparte.