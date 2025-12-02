Está en Godoy Cruz y fue elegida como la mejor Experiencia Turística y Cultural de Mendoza

El Espacio Arizu fue galardonado con el premio a la Mejor Experiencia Turística y/o Cultural en la Premiación Empresarial 2025 de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM).

Cabe destacar que, La ceremonia de premiación se realizó en el Hotel Hilton Mendoza. Alli, se destacó la trayectoria y la gestión de las figuras y empresas que impulsan el crecimiento de la provincia.

El intendente Diego Costarelli celebró el reconocimiento, que subraya la importancia del proyecto de reconversión de la histórica Bodega Arizu en un polo cultural, turístico y comercial para el departamento.

El galardón en representación del proyecto fue recibido por Alejandro Zlotolow, Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana de la Municipalidad de Godoy Cruz.

Es importante resaltar que esta distinción consolida al Espacio Arizu, cuya primera etapa fue inaugurada en 2023 recuperando la casona histórica, como uno de los desarrollos urbanos y culturales más significativos de Mendoza, impulsado bajo un modelo de gestión público-privado.

Más que una bodega, un polo de transformación urbana y cultural

Este emblemático Espacio representa la puesta en valor de la histórica Bodega Arizu en Godoy Cruz. Cabe destacar que, es un proyecto que ha reconvertido un patrimonio industrial en un vibrante polo cultural. Por lo que, este ambicioso desarrollo busca consolidarse como un centro clave para el turismo, la cultura y la gastronomía en Mendoza.

Asimismo, la primera etapa, inaugurada en 2023, recuperó la casona histórica y la transformó en un espacio activo de muestras, exposiciones y eventos. Por lo tanto, a futuro, el proyecto apunta a consolidar una verdadera “Ciudad del Vino”, con un auditorio, experiencias inmersivas y tecnología holográfica que narrará la identidad vitivinícola de Mendoza.

Modelo de gestión público – privado

Por su parte, Costarelli, subrayó que este es un modelo de gestión donde lo público y lo privado trabajan juntos para mejorar la ciudad. “Este desarrollo traerá múltiples beneficios para todos los vecinos de Godoy Cruz«, sostuvo.

"Además del centro comercial y los departamentos, este Espacio permitirá la apertura de calles que mejorarán la conexión vial y la seguridad en el centro", remarcó.