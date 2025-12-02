De Mendoza al país: Grupo LTN compró Friostar y nace un gigante en construcción y refrigeración

Grupo LTN anuncia la adquisición del 100% de Friostar, en el marco de una estrategia de expansión orientada a fortalecer su liderazgo en soluciones constructivas y de refrigeración.

La operación se concretó el 18 de noviembre y representa un nuevo paso en la consolidación de un ecosistema industrial que combina experiencia, innovación y estándares de calidad certificados.

La incorporación de Friostar, empresa especializada en la fabricación de paneles tipo sándwich con aislación PIR, EPS y LDR (lana de roca mineral) para muros, techos y cerramientos industriales, refuerza la capacidad productiva y tecnológica de Grupo LTN.

Con esta operación se adquirieron sus dos líneas de producción, lo que incrementará en un 20% la capacidad productiva del Grupo, ampliando el alcance de su propuesta integral para la construcción, la industria y la cadena de frío.

“Esta adquisición reafirma nuestra vocación de crecimiento y nuestro compromiso con la industria nacional. Seguimos invirtiendo en capacidad, tecnología y calidad, porque creemos que la consolidación también implica elevar los estándares de todo el sector”, señaló Gustavo Bernardi, Presidente de Grupo LTN.

Tras concretarse la compra, equipos técnicos y comerciales de Friostar recibirán la inducción correspondiente al porfolio de productos, políticas de servicio y asesoramiento en torno a estándares de Grupo LTN. El siguiente paso será el traslado de ambas líneas de producción que hoy fueros adquiridas para reubicarse desde su actual ubicación en Escobar, Provincia de Buenos Aires, a otras regiones y así desarrollar nuevos mercados y optimizar la logística a nivel nacional.

Con la incorporación de Friostar, que pertenecía a Grupo Govan, Grupo LTN se consolida como líder en la fabricación y provisión de paneles aislantes, ampliando su participación en los segmentos residencial, comercial e industrial. A su vez, reafirma la visión de crecimiento y fortalece el compromiso con el desarrollo económico del país, acompañando a sectores estratégicos mediante soluciones de alto desempeño, sustentables y competitivas.

Acerca de Grupo LTN

Somos una empresa familiar argentina con más de 50 años de trayectoria, referente en soluciones de construcción y refrigeración.

Nuestro ecosistema industrial, integrado por las unidades de negocio Friolatina y Acerolatina, nos permite redefinir el concepto de soluciones integrales, combinando eficiencia, tecnología y sustentabilidad. Con plantas industriales en Mendoza y en General Rodríguez, y presencia comercial en Córdoba y Neuquén, ofrecemos propuestas confiables, adaptadas a cada necesidad, con foco en la excelencia operativa, la responsabilidad ambiental y el desarrollo regional.

Actualmente, exportamos a 10 países, fabricamos más de 6 millones de m² y acompañamos a más de 7.000 clientes en toda Latinoamérica.