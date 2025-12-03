Hospital Español de Mendoza: 700 trasplantes óseos que marcan un hito en la salud nacional

El Hospital Español de Mendoza (HEM) se ha consolidado como un faro de la medicina de alta complejidad en el interior del país. A 18 años de iniciar sus trámites y a poco de cumplirse dos décadas de su primer procedimiento, el Centro de Trasplante Óseo del HEM está por alcanzar la notable cifra de 700 procedimientos, posicionándose como uno de los referentes nacionales en la materia.

Desde 2007: un hito histórico

La historia del centro comenzó en 2003 con la necesidad de incorporar técnicas avanzadas en traumatología. Cuatro años después, en 2007, se aprobó e inauguró el proyecto, marcando un hito en la medicina provincial al realizar el primer trasplante óseo en el oeste de Argentina.

Inicialmente enfocado en el hueso, el programa se expandió rápidamente para incluir la utilización de tendones, ligamentos y otras partes blandas, abarcando subespecialidades clave como la ortopedia oncológica, cirugía de columna, y reemplazos articulares. Todos los procedimientos operan bajo la estricta fiscalización y aprobación de los entes rectores: INCAIMEN e INCUCAI.

La revolución en ortopedia oncológica

Un pilar fundamental del HEM es el servicio de Ortopedia Oncológica, siendo el único en ofrecer esta subespecialidad en su menú. Gracias al trabajo multidisciplinario con oncología y diagnóstico por imágenes, el centro ha logrado cambiar radicalmente la vida de sus pacientes.

"La cirugía de conservación de miembros pasó a ser el tratamiento corriente, reemplazando a lo que eran amputaciones," señala un especialista del centro. La disponibilidad de injertos óseos de diversas formas y tamaños, junto con técnicas quirúrgicas avanzadas, ha permitido mejorar significativamente no solo los resultados, sino también la sobrevida de los pacientes.

El compromiso del HEM con la innovación es constante: es el único centro donde se realizan cirugías de tumores óseos con técnicas mínimamente invasivas bajo control de TAC.

Membrana coriónica: la nueva frontera

En una nueva demostración de su espíritu pionero, el Hospital Español de Mendoza ha sido autorizado en noviembre de 2025 para el trasplante y utilización de membrana coriónica.

El HEM es, nuevamente, el primero y único en la región en ofrecer este procedimiento, que tendrá múltiples usos no solo en traumatología, sino en otras especialidades médicas.

La importancia de los aloinjertos

El centro destaca la crucial labor del Banco de Tejidos Osteoarticulares, que provee los injertos a través de donantes cadavéricos. A diferencia de otros órganos, el hueso pierde su capacidad inmune en el proceso de conservación, lo que reduce el riesgo de rechazo.

Según datos del centro, de un solo donante cadavérico se puede llegar a beneficiar hasta 30 pacientes, subrayando la vital importancia de la donación para sostener la actividad del programa.