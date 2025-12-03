Nuevo proyecto de vinos en Mendoza: Sotavento Wines, la marca que nace del amor por los barcos y la navegación

Sotavento Wines nació en 2019, en plena vendimia, luego de un hecho trascendental en la vida de Leticia Núñez y Luigi Perocco, reconocido ingeniero agrónomo de la industria vitivinícola mendocina. Ese día, íntimo y significativo, marcó el inicio de una idea: crear un vino que conservara ese instante y homenajeara la vida.

El nombre elegido sintetiza la visión de los vinos. En el lenguaje náutico, “sotavento” designa la dirección hacia donde sopla el viento: un espacio que impulsa hacia adelante, dando movimiento y fluidez. Luigi proviene de una familia veneciana de navegantes y, desde niño, heredó de su padre el amor por los barcos y la navegación.

En ese término encontró la esencia de lo que deseaban transmitir: seguridad en el rumbo y fuerza que orienta. Para Leticia, los puertos y su estética siempre fueron fuente de fascinación. Juntos desarrollaron un lenguaje compartido, en el que la navegación se transformó en metáfora del proyecto.

Luigi es ingeniero agrónomo, especializado en viticultura y enología. Estudió en Mendoza y en distintas regiones del mundo, como Estados Unidos, España e Italia. Su experiencia le permitió unir conocimiento técnico y sensibilidad hacia la vid.

Leticia es arquitecta, formada en un universo de diseño, cultura y viajes. Cada uno aportó una mirada distinta que se materializó en un proyecto común: vinos elegantes que son presente y destino.

La marca se expandió con líneas que representan las jerarquías de una tripulación: Contramaestre, Maestre y, en el futuro, una línea superior que están desarrollando con paciencia. Los vinos expresan distintas etapas de madurez y complejidad dando espacio al tiempo que requiere elaborar vinos con dedicación, conciencia y cuidado en el detalle.

El diseño es un elemento esencial del proyecto. Las líneas de las etiquetas representan la estela que deja el velero al navegar, con texturas que invitan al tacto y colores vinculados al universo náutico: azul, rojo y amarillo sobre fondo blanco. Esta estética busca transmitir la fuerza de lo esencial, de la simpleza y la elegancia del proyecto.

Los valores que sostienen el proyecto son el respeto por los orígenes, la gratitud por lo recibido, la confianza en el futuro y la búsqueda constante de belleza. Para Luigi y Leticia, el verdadero lujo consiste en disfrutar el presente y dejarse llevar hacia nuevos desafíos.

Sotavento Wines

Mail: sotavento.wines@gmail.com

Instagram: @sotaventowines

LinkedIn: Sotavento Wines

Biografía de Luigi Perocco

Nacido en Mendoza, creció entre viñedos y velas desplegadas. Desde pequeño estuvo vinculado a dos pasiones que hoy definen su vida: el vino y la navegación. Su relación con el agua y los barcos es una herencia familiar; a los seis años ya navegaba en su primer velero.

Se formó en el Liceo Agrícola y Enológico y luego en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza), complementando su educación en Italia, Estados Unidos, España y distintas regiones de Argentina.

Ha trabajado como agrónomo y enólogo, adquiriendo una visión integral del proceso. Entre sus primeros roles se destaca su labor como asesor técnico en Lallemand, experiencia que profundizó posteriormente en Durox Enología.

Más adelante se incorporó a Mendel Wines como Vineyard Manager y Winemaker. Luego se desempeñó como Director de Proyecto y Winemaker en The Wine Plan, donde lideró equipos y estrategias de desarrollo vitivinícola.

Actualmente, es Gerente de Bodega en Martino Wines y asesora otros proyectos relacionados con la industria. Con Sotavento, creó un concepto que interpreta el vino como un viaje: desde la viña hasta la copa, guiado siempre por el viento, la intuición y la pasión por la excelencia.

Biografía de Leticia Núñez

Nacida en Mendoza, Leticia Núñez creció entre viñedos, montañas, arquitectura, colores y los vinos de colección que su familia guardaba como pequeñas obras de arte. De su madre heredó la sensibilidad estética y la pasión por los espacios con alma; de su padre, la curiosidad incansable, el pensamiento crítico y un gran respeto por la cultura del vino.

Arquitecta formada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Mendoza, completó su educación en la Ciudad de México (México), donde amplió su mirada y consolidó su estilo.

En sus primeros años profesionales colaboró con reconocidos arquitectos tanto en Mendoza como en México. Más tarde fundó su propio estudio, desde el cual desarrolló proyectos residenciales (unifamiliares y multifamiliares) e industriales, siempre guiada por la búsqueda del equilibrio entre forma, función y emoción.

Hoy continúa ejerciendo su profesión y lidera el proyecto Sotavento, donde fusiona su experiencia arquitectónica con su visión estética para dar forma a la imagen, la comunicación y las estrategias que definen el espíritu de la marca.