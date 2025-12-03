Chozos Resort & Las Palapas: alianza mendocina que une hospitalidad y música electrónica

Chozos Resort, ubicado dentro de Dragonback Estate en Alto Agrelo y recientemente distinguido con una Llave Michelin, es el hotel elegido por los grandes DJs internacionales y un punto de encuentro natural entre diseño, arte y música electrónica.

Inspirado en esta identidad y en ocasión de uno de los fines de semana más fuertes del año para los amantes de este género, Chozos se une a Las Palapas para ofrecer una increíble EXPERIENCIA PRE PARTY donde se combinan su alojamiento de alto nivel y la premiada gastronomía de Barro Cocina, con un gran cierre al atardecer en este espacio referente del lifestyle mendocino, rodeado de un paisaje inconmensurable que potencia la energía y la conexión para coronar un fin de semana perfecto.

El plan perfecto: alojarse en Chozos, bailar en Las Palapas

Así como atrae a viajeros nacionales e internacionales que buscan experiencias auténticas, Chozos Resort se ha convertido en el lugar elegido por los DJs que llegan a Mendoza convocados por Las Palapas, el templo de la música, ubicado en Potrerillos, a pocos kilómetros de la Ciudad.

Carl Cox, Innellea, Polo & Pan, Fatboy Slim, entre otros referentes globales, ya pasaron por Las Palapas, este escenario natural único del hemisferio sur, y también eligieron hospedarse en las sofisticadas instalaciones de Chozos, disfrutando de la privacidad, el entorno natural y la atmósfera única del resort antes o después de sus presentaciones en la provincia.

Arquitectura que nace en la tierra

Chozos Resort, conformado por 15 villas escultóricas y cuatro glamping diseñados por artistas y arquitectos argentinos, el resort integra arte, arquitectura y paisaje en una experiencia inmersiva.

Cada Chozo cuenta con piscina privada, terrazas abiertas al viñedo y vistas panorámicas a la Cordillera de los Andes. El diseño se inspira en las construcciones ancestrales del piedemonte mendocino, utilizando materiales nobles y una estética que celebra la identidad del territorio.

La propuesta se completa con la gastronomía de autor del restaurante Barro Cocina, donde cada plato es una celebración de aromas y texturas reales del producto, una invitación a sumergirse en una experiencia para los 5 sentidos. El Chef Diego Salvador diseña la carta para hacer un recorrido, a través de diversas monoporciones, por el paisaje mendocino y los productos locales de estación.

La propuesta del restaurante no termina en la mesa ni en las copas que maridan los almuerzos y cenas; los visitantes pueden caminar por el predio, recorrer la laguna y disfrutar de un momento chill en los espacios verdes.

Música, montaña y conexión andina

Las Palapas, lo que comenzó como un ciclo boutique de fiestas al aire libre, hoy se consolida como uno de las ceremonias más disruptivas de los beats electrónicos globales.

La imponente Cordillera de los Andes y el Dique Potrerillos representan el corazón vibrante de una experiencia inmersiva que combina curaduría sonora de altísimo nivel, desarrollo arquitectónico que responde a lenguajes ancestrales -con zonas dedicadas a la gastronomía, al descanso, a los rituales y al diseño con una tienda exclusiva- y una puesta escénica que eleva el ritual colectivo a otra dimensión.

Las entradas limitadas se consiguen a través de las redes oficiales de Las Palapas @laspalapas_ . Como en los mejores clubes, no se trata solo de entrar sino de pertenecer a una experiencia que queda grabada a fuego.

“Chozos es un lugar donde el lujo se vive distinto. No se trata de ostentación, sino de conexión genuina. Nuestro equipo ama este paisaje y entiende lo que significa recibir a un huésped que viene buscando algo más que descanso: viene buscando sentido”, afirma Malena Mancuso, gerente del hotel.

Y continua “Para nosotros es un orgullo ser parte de esta energía que vive Mendoza, donde naturaleza, gastronomía, vino y música se encuentran. Cada artista que pasa por Chozos se lleva una experiencia única, no solo por el lugar, sino por el espíritu que se respira acá”.

“Las Palapas nació del deseo de crear un espacio que nos enamorara a nosotros primero, quienes la creamos: un lugar con música de calidad, coctelería de autor, gastronomía cuidada y un entorno natural inconmensurable. Está pensado para ser disfrutado, contemplado y para que los visitantes —y especialmente quienes vienen de otros lugares— puedan sentir a Mendoza resumida en un solo lugar.

Las Palapas tiene una energía singular, y la gente lo fue descubriendo de manera orgánica, recomendándolo y eligiéndolo una y otra vez.” Expresa Nico, socio de Las Palapas.

Para agendar y reservar:

“EXPERIENCIA PRE PARTY”

Sábado 5 de diciembre

1 noche de Alojamiento en Chozos Resort

Almuerzo en Barro Cocina

Ingreso a PRE PARTY en Las Palapas: Danny Tenaglia + HVOB (Club Set)

Próximas fechas de Las Palapas:

2025

SAB 13/12 Pachanga Boys (closing)

2026

DOM 18/01 Mestiza (opening)

SAB 24/01 Lolu Menayed

SAB 31/01 Oriol Calvo

Datos de contacto: