Grupo Halpern trae a Mendoza la tecnología mundial que reduce hasta 45% el consumo eléctrico

Argentina atraviesa una de las mayores reconfiguraciones tarifarias de los últimos años y, en ese marco, la eficiencia energética dejó de ser una opción para transformarse en una necesidad de supervivencia operativa, especialmente para industrias, empresas de servicios y establecimientos agrícolas. La quita de subsidios, sumada a una demanda eléctrica en alza y a un sistema tensionado, obliga a productores y compañías a repensar su matriz de consumo.

Solo en los últimos cinco años, la electricidad en Argentina aumentó más de 1.500% para usuarios comerciales e industriales, de acuerdo con el relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA/CONICET y los informes del ENRE. Mendoza siguió la misma tendencia: entre 2019 y 2024, los incrementos para pymes y grandes usuarios acumulados superan el 1.300%, según datos del EPRE Mendoza y a partir de diciembre se incrementará 2,8% más.

Frente a este escenario, las tecnologías capaces de reducir el consumo real sin afectar la producción se vuelven diferenciales y por eso Integra, la herramienta de inteligencia energética que Grupo Halpern representa en Argentina y que ya utilizan compañías como Wilmar, Coca-Cola, Unilever, Rolls-Royce y Peugeot, entre otras, puede ser un aliado clave para la industria.

Control de crucero inteligente

Integra es un dispositivo que actúa como un “control de crucero inteligente” para motores trifásicos, optimizando su consumo sin reducir su capacidad operativa. De acuerdo con la documentación técnica, el sistema:

• Ahorra entre 15% y 45% de energía, dependiendo del tipo de motor y carga.

• Reduce entre 2% y 15% la potencia contratada, un costo clave en los cuadros tarifarios actuales.

• Extiende la vida útil del motor hasta 5 años y disminuye vibración, temperatura y corriente (factores que degradan el equipo).

• Recupera la inversión en menos de 14 meses.

La lógica detrás del sistema, que no requiere mantenimiento ni suscripciones mensuales, se basa en convertir al motor en su propio sensor de carga. Integra monitorea el torque cada 10 milisegundos y entrega solo la energía necesaria en cada instante, evitando así el derroche que normalmente se transforma en calor, vibración y ruido.

Ahorrar electricidad, salvavidas financiero

“Hoy, con tarifas que suben mucho más rápido que los ingresos, la eficiencia energética dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en un salvavidas financiero. Integra permite a una pyme o a una industria reducir su factura desde el primer mes sin frenar la producción”, asegura Hernán Norando, CEO de Grupo Halpern.

Norando también destaca que la tecnología responde a una nueva exigencia regulatoria:“La quita de subsidios llegó para quedarse. Las compañías que no gestionen su consumo van a quedar fuera de competencia. La energía es el nuevo costo crítico en la Argentina, y las herramientas inteligentes son la única forma de controlarlo”.

Mendoza es una de las provincias con mayor dependencia de motores eléctricos para bombeo, riego agrícola, compresores, refrigeración, procesos de molienda y minería.

“Justamente en estos sectores los ahorros producidos por la utilización de Integra se calculan entre 20% y 45%, permitiendo de esta manera amortizaciones rápidas”, agrega Norando.

La Secretaría de Energía fue clara cuando anticipó que la recomposición tarifaria continuará para reducir el déficit fiscal y avanzar en una estructura de precios “realista”. En ese sentido, los especialistas coinciden: en Argentina el precio de la electricidad seguirá subiendo y lo único que puede bajar es la cantidad de energía consumida.

Ese es el punto donde tecnologías como Integra marcan una diferencia real. En palabras de Norando: “El costo de no hacer nada va a ser cada vez más alto. Las empresas que adopten eficiencia ahora serán las únicas realmente preparadas para los próximos años".