De la mano de Grupo Lorenzo, la automotriz china BAIC abrió su primer concesionario en Mendoza

El jueves 4 de diciembre, la automotriz china BAIC abrió un nuevo concesionario en Mendoza de la mano de Grupo Lorenzo.

Ubicado en San Martín Sur 69, de Godoy Cruz, ofrece una gama de modelos, entre ellos: SUV BJ30, X35, X55, X55 II y X55 Plus. Los valores de estos vehículos parten en 25.000 dólares y todos cuentan con 7 años o 100.000 kilómetros de garantía y servicio posventa especializado.

En diálogo con Ecocuyo, Gerardo Lorenzo, director de Grupo Lorenzo, destacó: “Es un logro muy importante, hace más de 2 años que comercializamos esta marca, comenzamos como concesionarios oficiales en la provincia de San Luis y hoy coronamos esta nueva sede en Mendoza.

La marca fue una de las primeras que desembarcó de manera firme en Argentina con un importador bien establecido y con funcionarios de China todo el tiempo siguiendo las operaciones comerciales y de posventa en el país.

Ante la apertura del mercado y la nueva realidad del país aparecen estas oportunidades y el público está muy receptivo, ha notado el cambio abismal que han logrado estos vehículos, sus prestaciones, precio y calidad. Encontramos una enorme oportunidad. BAIC es la marca china más vendida en Argentina y ya entró en el top 10 (junto con las tradicionales), lo que indica el inicio de un crecimiento muy importante que esperábamos. Esa tendencia nacional se replica en la zona de Cuyo, donde la marca también está en el primer puesto en el acumulado del año”.

Por su parte, Juan Manuel Sales, gerente comercial de BAIC en Grupo Lorenzo añadió: “Es un orgullo representar a la marca china más vendida en Argentina que ofrece una amplia variedad de vehículos a combustión, híbridos y 100 % eléctricos con el respaldo de 7 años de garantía. En noviembre cerramos el mejor mes del año con 570 unidades vendidas. Son modelos de alta tecnología, confort y seguridad. Además, para tranquilidad de nuestros clientes, desde Grupo Lorenzo tendremos un compromiso de recompra de estos vehículos para poder renovarlos”.

Leonardo Bech, gerente comercial de BAIC Argentina, señaló: “Nos da la tranquilidad llegar a los usuarios mendocinos de la mejor manera. SUV BJ30 es el modelo más vendido en su segmento y competir con automotrices de años de trayectoria nos llena de orgullo y responsabilidad. Conquistar Mendoza nos permite seguir creciendo y consolidando un proyecto iniciado en 2018 que año a año supera sus propios resultados.

Al consultarle a Gerardo Lorenzo por el balance 2025, compartió: “Fue un año que arrancó fuerte con altos niveles de ventas. Luego, en el período pre-elecciones se complicó la economía y las tasas dejaron de ser competitivas. Ahora estamos viendo una fuerte recuperación, diciembre arrancó muy bien, vuelve a haber estabilidad de precios y el año en general cierra de manera positiva. A nivel país lo hará con un 50 % por encima de la cantidad de autos que se vendieron en 2024 y esperando un crecimiento para el 2026.

El fenómeno de los autos chinos en el país

Entre enero y septiembre de 2025, las marcas chinas aumentaron su participación con un crecimiento del 60 % en patentamientos.

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el acumulado anual refleja un avance significativo, con un crecimiento del 60,4 % en los primeros nueve meses del año, totalizando 500.089 unidades patentadas, frente a las 311.757 del mismo período en 2024. El sector proyecta un cierre de año con más de 600.000 vehículos nuevos registrados.

En este escenario, las marcas de origen chino se posicionan como actores clave, ampliando su oferta tras recientes lanzamientos y relanzamientos en el mercado local. Entre enero y septiembre de 2025 se vendieron 5.694 autos de 13 firmas chinas.

BAIC lidera con un 30 % del mercado de autos chinos, equivalente a más de 2.500 unidades vendidas. Su protagonismo se concentra en el segmento SUV, con modelos como X55 y BJ30 4x4, el SUV híbrido más vendido en el país.

Sobre BAIC Motors

BAIC Motors es un gigante automotriz que se destaca por la calidad y la tecnología de avanzada de sus modelos. Es socio estratégico de Mercedes-Benz y fabrica en China los modelos Clase E de chasis largo, Clase C, el nuevo Clase A y los SUV Mercedes-Benz GLC y GLA.

Además, es líder mundial en ventas de vehículos 100 % eléctricos. En China, el mercado más grande del mundo para estos autos, fue líder de ventas en 2017, con un total de 91.237 unidades comercializadas. También consiguió el récord mundial al ser el primer fabricante del mundo en superar las 10.000 ventas en un mes de un modelo totalmente eléctrico.

A la inversión conjunta del año 2017 entre BAIC y Mercedes-Benz (700 millones de euros para producir autos eléctricos y baterías), este año se sumó un nuevo anuncio. Ambas compañías decidieron construir una nueva fábrica en Beijing con una inversión de 1.550 millones de euros destinada a coches eléctricos de la marca EQ de Mercedes-Benz.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo, que incluye BAIC by Lorenzo, opera 17 sucursales integradas con más de 500 empleados, tres centros logísticos y su propia flota de camiones, lo que garantiza operaciones eficientes en toda la región. Ofrece vehículos nuevos y usados, motocicletas, servicios posventa y soluciones de movilidad, representando a marcas líderes mundiales. Su cartera incluye concesionarios oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, RAM, Voge y Autoferia, así como Motoki, especializada en motocicletas multimarca y movilidad eléctrica.