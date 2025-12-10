El Quemado: el parque solar más grande de Argentina, inversión estratégica y ejecución récord en Mendoza

El parque solar fotovoltaico El Quemado, desarrollado por YPF Luz en trabajo conjunto con Emesa, es la primera inversión de energía renovable del país presentada y ejecutada bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Ubicado en Las Heras, a 13 kilómetros de Jocolí, se encuentra en una zona de óptima radiación solar.

La puesta en servicio se realizó incluso adelantando todas las fechas previstas: se completó 29 días antes del plazo contractual y seis días antes de la denominada “fecha imposible” del plan de aceleración.

Los trabajos, ejecutados por la empresa mendocina Distrocuyo, incluyeron la energización de la primera subestación GIS (tecnología de celdas encapsuladas en gas) del Sistema Interconectado Cuyo, una tecnología de última generación, segura, confiable y de menor requerimiento de espacio, y del primer transformador 220/33 kV, habilitando el inicio de las pruebas para la futura inyección de energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

“La puesta en funcionamiento plena en 2024 de la Línea de Alta Tensión Cruz de Piedra —junto con la reciente energización de El Quemado— demuestra el compromiso concreto del Gobierno de Mendoza, junto a Emesa, para consolidar una red eléctrica robusta y segura. Estas obras estratégicas nos acercan al objetivo de alcanzar setecientos MW de generación renovable en los próximos dos años, incentivando inversiones privadas y promoviendo una matriz energética más limpia, eficiente y sustentable para toda la provincia”, resaltó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Las tareas se desarrollaron sin contratiempos, en un escenario de alta complejidad operativa. El adelanto logrado fue posible gracias a la coordinación entre los equipos de Precomisionado, Comisionado, Puesta en Servicio, Construcciones, Transmisión, Ingeniería, Sistemas y Logística.

Con la energización de la estación transformadora comienza ahora la fase de pruebas para la integración progresiva de la generación fotovoltaica proveniente de los paneles bifaciales del parque. Una vez operativo, El Quemado incrementará la disponibilidad de energías renovables, aportará infraestructura estratégica para el desarrollo regional y fortalecerá la matriz eléctrica nacional.

Latorre destacó el trabajo conjunto entre organismos, contratistas y equipos especializados, así como el acompañamiento institucional para avanzar en obras de alto impacto para Mendoza y para el país.

El Quemado: primer proyecto renovable aprobado por el RIGI

En su primera etapa contará con más de 300 mil unidades de paneles bifaciales instalados sobre 350 hectáreas, en una inversión que alcanza los 220 millones de dólares. El proyecto fue originalmente desarrollado por Emesa como parte de su estrategia de atracción de inversiones, y adquirido por YPF Luz en 2023.

La capacidad instalada total será de 305 MW, suficiente para abastecer a más de 274 mil viviendas y evitar la emisión de 455.378 toneladas de CO₂ por año. La primera etapa prevé su puesta en marcha en el primer trimestre de 2026, tras un plazo de obra de 18 meses.

Mendoza, con energía limpia: rumbo a los 700 MW renovables

El Gobierno de Mendoza, a través de Emesa y en coordinación con el sector privado, avanza hacia la meta provincial de alcanzar 700 MW de potencia renovable en los próximos dos años.

En este marco, El Quemado contribuirá con 305 MW totales, resultado de una inversión de 220 millones de dólares y de la instalación de 515 mil unidades de paneles fotovoltaicos bifaciales sobre 350 hectáreas. Su capacidad permitirá abastecer a más de 274 mil viviendas y evitar la emisión de 455.378 toneladas de CO₂ por año, además de generar empleo para más de 400 personas durante la etapa de obra.