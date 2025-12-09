Premios, vidrieras y espíritu navideño: la Ciudad invita a celebrar comprando en el centro

Pensando en potenciar la visibilidad comercial, promover el espíritu festivo y la participación de la sociedad durante las celebraciones de fin de año, la Ciudad llevará a cabo dos actividades: una destinada a los comerciantes y otra, al público en general. Además, la capital mendocina desplegará una ornamentación navideña especial complementando el clima festivo y convirtiendo al centro en un gran paseo decorado para la ocasión.

¡En las fiestas, comprá en la Ciudad!

Para quienes realicen sus compras en el Centro, llega la campaña Comprá en las Fiestas, desde el 8 de diciembre y hasta el 6 de enero. Además de apostar por el comercio local, los compradores podrán disfrutar de una Ciudad decorada especialmente para estas fechas y participar de sorteos pensados para premiar su elección de consumir en el centro.

Durante este período, las personas que hagan compras superiores a $25.000 en los comercios habilitados podrán participar del sorteo oficial.Para participar, se deberá cargar el ticket de compra en la plataforma Comprá en la Ciudad, junto con los datos personales.

Entre todos los participantes se sortearán, con el acompañamiento de Andesmar, tres paquetes turísticos a destinos nacionales según el siguiente detalle:

Primer premio: un viaje para dos personas a Mar del Plata. Incluye traslado y siete noches de alojamiento, con desayuno en habitación base doble.

Segundo premio: un viaje a Carlos Paz. Incluye traslado y tres noches de alojamiento con media pensión (desayuno y cena).

Tercer premio: un viaje a San Rafael, para dos personas. Incluye traslado y 3 noches de alojamiento con desayuno continental. Habitación base doble.

Concurso de decoración navideña en las vidrieras

En tanto, para los comercios, llegará una nueva edición del concurso de decoración navideña de vidrieras, que otorgará premios en efectivo a las dos mejores vidrieras. Así, se busca incentivar a los comerciantes a transformar sus vidrieras y fachadas en verdaderas postales navideñas, contribuyendo a crear un entorno más atractivo y festivo para quienes paseen o realicen compras en el centro.

Las decoraciones podrán incluir elementos, colores y símbolos alusivos a la Navidad, y deben estar ubicados en lugares visibles como la vidriera, frentes o accesos de los comercios. Se valorará la creatividad, originalidad, armonía estética y espíritu navideño reflejado en la ornamentación. Estas intervenciones, sumadas a la decoración que instalará el municipio en la vía pública, harán del Centro un espacio único para disfrutar las fiestas.

Los comercios interesados en participar deberán completar el siguiente formulario de inscripción, adjuntando una foto en formato JPEG con una resolución mínima de 2000 píxeles, que muestre claramente la ornamentación navideña de la vidriera o del frente del local.

El formulario estará disponible hasta el 14 de diciembre. Luego, un jurado de especialistas evaluará cada una de las propuestas y seleccionará a los seis comercios finalistas, los cuales serán publicados en el sitio web de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Allí, el público podrá votar por su vidriera favorita entre el 17 y el 19 de diciembre. El ganador será el que reúna la mayor cantidad de votos y se llevará un premio de $2 millones. Mientras que el segundo más votado, se adjudicará $1 millón. Los resultados serán publicados el 21 de diciembre.

La Ciudad incentiva así a los clientes a elegir el comercio local, generando movimiento económico y una experiencia navideña más vibrante y atractiva.